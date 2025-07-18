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Как защититься от жары — основные правила в инфографике Sputnik
Как защититься от жары — основные правила в инфографике Sputnik
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане сейчас самое жаркое время — чилля. В такой период существует повышенный риск получения солнечного удара, особенно если находиться на открытом... 18.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-18T16:02+0500
2025-07-18T16:02+0500
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Солнечное тепло может таить в себе опасность. В жаркие летние дни стоит беречься от теплового удара.Климат Узбекистана резко-континентальный, с жарким летом и холодной зимой, воздух сухой, а уровень влажности минимален. К тому же, в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными и обменными заболеваниями). Чтобы снизить негативное воздействие высокой температуры, в такое время необходимо соблюдать несколько рекомендаций.В первую очередь желательно носить легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, головные уборы, солнцезащитные очки, прятаться от солнечных лучей под зонтом.Также необходимо максимально избегать употребления жирной, копченой пищи, быть осторожным со скоропортящимися продуктами.Для поддержания водного баланса в организме нужно выпивать в среднем 2-3 литра жидкости в день (охлажденный зеленый чай, негазированная минеральная вода, фрукты, нежирные молочные напитки, отвары из сухофруктов). В течение дня желательно принимать теплый душ и периодически обтирать тело смоченным в холодной воде полотенцем. Это также предотвратит перегрев.Рекомендуется не заниматься физическим трудом под прямыми солнечными лучами в дневную жару. Если этого не избежать, то нужно надевать головной убор.Как защититься в жаркие дни и легче переносить жару расскажет инфографика Sputnik Узбекистан.
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инфографика, жара, инфографика, тепловой удар, мультимедиа , здоровье, узбекистан
инфографика, жара, инфографика, тепловой удар, мультимедиа , здоровье, узбекистан
Как защититься от жары — основные правила в инфографике Sputnik
16:02 18.07.2025 (обновлено: 16:09 18.07.2025)
В Узбекистане сейчас самое жаркое время — чилля. В такой период существует повышенный риск получения солнечного удара, особенно если находиться на открытом солнце без головного убора и в условиях высокой влажности и духоты.
Солнечное тепло может таить в себе опасность. В жаркие летние дни стоит беречься от теплового удара.
Климат Узбекистана резко-континентальный, с жарким летом и холодной зимой, воздух сухой, а уровень влажности минимален. К тому же, в последние годы изменения климата привели к аномальной жаркой погоде летом.
Такая жара опасна для пожилых людей, больных хроническими болезнями (сердечно-сосудистыми, эндокринными, респираторными и обменными заболеваниями).
Чтобы снизить негативное воздействие высокой температуры, в такое время необходимо соблюдать несколько рекомендаций.
В первую очередь желательно носить легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, головные уборы, солнцезащитные очки, прятаться от солнечных лучей под зонтом.
Также необходимо максимально избегать употребления жирной, копченой пищи, быть осторожным со скоропортящимися продуктами.
Для поддержания водного баланса в организме нужно выпивать в среднем 2-3 литра жидкости в день (охлажденный зеленый чай, негазированная минеральная вода, фрукты, нежирные молочные напитки, отвары из сухофруктов).
В течение дня желательно принимать теплый душ и периодически обтирать тело смоченным в холодной воде полотенцем. Это также предотвратит перегрев.
Рекомендуется не заниматься физическим трудом под прямыми солнечными лучами в дневную жару. Если этого не избежать, то нужно надевать головной убор.
Как защититься в жаркие дни и легче переносить жару расскажет инфографика Sputnik Узбекистан.