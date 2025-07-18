Кархана, Тункат и Суюрлитепа: археологические открытия в Узбекистане
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В Ташкентской области исследуют историко-археологические памятники. Среди них Кархана — пещерные помещения, а также древние города Тункат и Суюрлитепа.
Академия наук РУз и Университет Нового Узбекистана организовали пресс-тур по историко-культурным местам в Ташкентской области. На протяжении многих лет там работают ученые, которые проводят археологические раскопки, позволяющие глубже узнать историю региона, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© пресс-служба Академия наукВ Ташобласти исследуют историко-археологические памятники
В Ташобласти исследуют историко-археологические памятники
© пресс-служба Академия наук
Древний археологический памятник — городище Тункат, расположен на высоте 607 м над уровнем моря в Ахангаранском районе. Как рассказали в Академии наук, он относится к позднему античному и раннему средневековью (IV-XII века), его площадь составляет 180 га.
“В древнем средневековье Ахангаранская долина считалась высокоразвитым экономико-хозяйственным и промышленным центром. Тункат — центральный город, специализирующийся на горнодобывающей промышленности, то есть на производстве черного и цветного металлического сырья”, — рассказал младший научный сотрудник Института истории Академии наук Узбекистана Убайдулла Исмоилов.
Во время археологических работ здесь обнаружили множество керамических сосудов, каменных и стеклянных изделий, металлических фрагментов, металлических шлаков, монет и биоархеологических находок. Кроме того, найдены и изучены архитектурные остатки двух периодов строительства города.
В мае 2025 года здесь нашли медную монету XII века, отчеканенную по приказу некоего Тунката Мухаммада ибн Мансура. Это доказывает, что на тот период в Тункате существовал монетный двор.
“Территория, где мы находимся, является частью историко-культурного региона Шаш и Илак, — объясняет Убайдулла Исмоилов. — Шаш — это территория современного Ташкента, Илак — это территория современного бассейна Ахангарана”.
Недалеко от Тунката находится неприметная на первый взгляд возвышенность. Это еще один археологический памятник — Кархана, состоящий из 18-ти пещерных помещений. Причем вырыты они были в разные столетия.
Кархана находится на территории ГМК "Алмалык" в Пскентском районе, в 26 км от Алмалыка, и сегодня является туристическим объектом. Точная датировка этого памятника пока не установлена, но ученые высказывают разные мнения относительно его хронологии. Например, как уточнили в Академии наук, по мнению археолога Абдусабура Раимкулова, памятник появился в раннем средневековье, примерно в V-VIII вв.
"Пещерный комплекс Кархана, расположенный к югу от столицы Илака — Тункета, относится к одному из крупных христианских памятников региона”, — отмечает Раимкулов в сборнике материалов Международной научной конференции, посвященной 2200-летию Ташкента.
В своем археолого-топографическом очерке "Ахангеран" профессор, археолог, историк-востоковед Михаил Массон, изучавший пещеру в 1934 году (тогда же зафиксировал первое точное упоминание этого памятника), так описывал ее: "Сохранившиеся пещерные помещения представляют собой целую систему комнат, соединенных коридорами, проходами и даже лестницами, так как отдельные камеры вырыты на разных уровнях. Это объясняется тем, что в системе пещер при их устройстве не было единого первоначального плана, а появлялись они далеко не одновременно и даже в разные эпохи. Некоторые из них, находящиеся ближе к поверхности, имеют перекрытия, сложенные из отдельных кусков камня".
Массон также рассказывал, что сводчатый зал длиной 17 метров много лет служил пятничной мечетью для окрестных жителей. В одной из стен его устроена ниша-михраб, (указывающая направление на Мекку).
"В другой нише при нашем посещении маленькой стопкой лежали кораны и другие книги религиозного содержания", — уточнял Массон. Кроме того, к XVI веку здесь захоронили авторитетного эшона (духовный наставник) Ишмата Ходжахана.
Известный ученый считал, что Кархана заслуживает специального изучения. По словам Массона, культурные слои говорят о том, что содержащиеся в них ранние археологические материалы относятся или к поздней поре рабовладельческого общества, или ко времени его кризиса.
© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
© Sputnik/Анна Желиховская
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© Sputnik/Анна Желиховская
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© Sputnik/Анна Желиховская
© Sputnik/Анна Желиховская
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© Sputnik/Анна Желиховская
© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
© Sputnik/Анна Желиховская
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© Sputnik/Анна Желиховская
© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
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© пресс-служба Академия наук
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© Sputnik/Анна Желиховская
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© Sputnik/Анна Желиховская
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© Sputnik/Анна Желиховская
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© Sputnik/Анна Желиховская
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© пресс-служба Академия наук
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© Sputnik/Анна Желиховская
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© пресс-служба Академия наук
Одним из важных городов древнего Илака также считается Суюрлитепа. Этот исторический памятник относится к периоду поздней античности и раннего средневековья (IV-XII вв.). Суюрлитепа расположен в селе Карабулак Ахангаранского района на высоте 752 м над уровнем моря. Площадь холмистой территории составляет 100 га.
Впервые этот памятник зафиксировал в 1960 году академик Юрий Буряков. Суюрлитепа — четвертый по величине памятник Ташкентского оазиса после городов Канка, Тункат и Банокат. Здесь присутствуют все элементы, характерные для города: имущество вагнзе (земли, принадлежащие храмам), поселения, а на окраине городские кладбища.
Первые небольшие раскопки в Суюрлитепе провели в 2010 году. Через несколько лет ученые пришли к выводу, что это место являлось храмом огнепоклонников.
Как рассказали в Академии наук, для определения возраста памятника была вырыта траншея длиной 50 метров и шириной 5 метров, верхние слои части которой датируются IV веком н. э., а самые нижние слои — XII веком.
В 2022-2023 годы научные сотрудники Национального археологического центра АН Узбекистана и Института истории провели раскопки в нескольких точках Суюрлитепы. Там обнаружили и изучили один из холмов, предположительно являвшегося храмовой собственностью.
"Были исследованы внутренние дороги и водные пути города, жилые дома, состоящие из полуземлянок, относящиеся к периоду до формирования города, а также 3 разных периода и 3 разных типа захоронений. Обнаружили дорогие предметы, монеты, керамические сосуды (глазурованные и неглазурованные блюда, чаши, кувшины), наконечники стрел, стеклянные сосуды, различные украшения, костяные гребни и другие предметы, относящиеся к периоду правления государства Кангюй, Тюркского каганата, арабского нашествия, правления Саманидов, Караханидов и Монголов", — уточнили в Академии наук.
Последующие исследования показывают, что жизнь в городе продолжалась с III-IV веков нашей эры до начала XIII века.
По мнению ученых, изучение этого памятника позволяет узнать о формировании и развитии городов Шаш-Илакского региона, территориально сегодня относящегося к Ташкентской области.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Ташобласти исследуют историко-археологические памятники.
В Ташобласти исследуют историко-археологические памятники.
© Sputnik/Анна Желиховская
Фрагменты найденных артефактов во время раскопок на этих памятниках представлены в археологическом музее дворца культуры "Металлург" в Алмалыке.