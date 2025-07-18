https://uz.sputniknews.ru/20250718/kitay-vydelil-18-mln-na-obrazovatelnye-granty-dlya-uzbekskix-studentov-50643203.html

Китай выделил $1,8 млн на образовательные гранты для узбекских студентов

Китай выделил $1,8 млн на образовательные гранты для узбекских студентов

Sputnik Узбекистан

Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров.

2025-07-18T16:30+0500

2025-07-18T16:30+0500

2025-07-18T16:30+0500

высшее образование

китай

грант

узбекистан

транспорт

студент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/12/50632591_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_fc5b23163ad1fef371acf507287f3c69.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство китайской провинции Шэньси выделило Ташкентскому государственному транспортному университету грант в размере 1,8 млн долларов США. Эти средства направят на обучение свыше 100 узбекских студентов в Чанганском университете, сообщила пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Общая сумма образовательного гранта составляет 13 миллионов юаней (около $1,8 млн). Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров. Обучение будет проходить по гибридной схеме: бакалавриат 2+2 (два года в Узбекистане, два — в Китае) и магистратура 1+1.Следует отметить, что 3 июня в Ташкентском государственном транспортном университете состоялась церемония открытия Узбекско-китайского транспортного факультета. В рамках мероприятия университет посетила делегация китайской провинции Шэньси во главе с губернатором Чжао Ганом и руководством Чанганского университета Чэнь Чжицзянем.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

китай узбекистан транспорт грант образование бакалавр магистр студент