Китай выделил $1,8 млн на образовательные гранты для узбекских студентов
© Edu.uzПравительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи.
© Edu.uz
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Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство китайской провинции Шэньси выделило Ташкентскому государственному транспортному университету грант в размере 1,8 млн долларов США. Эти средства направят на обучение свыше 100 узбекских студентов в Чанганском университете, сообщила пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.
"Благодаря грантам, выделенным правительством провинции Шэньси Ташкентскому государственному транспортному университету, молодые люди из Узбекистана получили возможность учиться в Чанганском университете", — отметили в ведомстве.
© Edu.uzПравительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи.
Правительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи.
© Edu.uz
Общая сумма образовательного гранта составляет 13 миллионов юаней (около $1,8 млн). Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров. Обучение будет проходить по гибридной схеме: бакалавриат 2+2 (два года в Узбекистане, два — в Китае) и магистратура 1+1.
"Данная грантовая программа является результатом узбекско-китайского образовательного сотрудничества. Она предоставляет молодежи Узбекистана возможность получить международный опыт, современные знания и престижный диплом", — добавили в Минобразовании.
Следует отметить, что 3 июня в Ташкентском государственном транспортном университете состоялась церемония открытия Узбекско-китайского транспортного факультета. В рамках мероприятия университет посетила делегация китайской провинции Шэньси во главе с губернатором Чжао Ганом и руководством Чанганского университета Чэнь Чжицзянем.