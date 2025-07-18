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https://uz.sputniknews.ru/20250718/kitay-vydelil-18-mln-na-obrazovatelnye-granty-dlya-uzbekskix-studentov-50643203.html
Китай выделил $1,8 млн на образовательные гранты для узбекских студентов
Китай выделил $1,8 млн на образовательные гранты для узбекских студентов
Sputnik Узбекистан
Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров.
2025-07-18T16:30+0500
2025-07-18T16:30+0500
высшее образование
китай
грант
узбекистан
транспорт
студент
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство китайской провинции Шэньси выделило Ташкентскому государственному транспортному университету грант в размере 1,8 млн долларов США. Эти средства направят на обучение свыше 100 узбекских студентов в Чанганском университете, сообщила пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.Общая сумма образовательного гранта составляет 13 миллионов юаней (около $1,8 млн). Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров. Обучение будет проходить по гибридной схеме: бакалавриат 2+2 (два года в Узбекистане, два — в Китае) и магистратура 1+1.Следует отметить, что 3 июня в Ташкентском государственном транспортном университете состоялась церемония открытия Узбекско-китайского транспортного факультета. В рамках мероприятия университет посетила делегация китайской провинции Шэньси во главе с губернатором Чжао Ганом и руководством Чанганского университета Чэнь Чжицзянем.
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китай узбекистан транспорт грант образование бакалавр магистр студент
китай узбекистан транспорт грант образование бакалавр магистр студент

Китай выделил $1,8 млн на образовательные гранты для узбекских студентов

16:30 18.07.2025
© Edu.uzПравительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи.
Правительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
© Edu.uz
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Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Правительство китайской провинции Шэньси выделило Ташкентскому государственному транспортному университету грант в размере 1,8 млн долларов США. Эти средства направят на обучение свыше 100 узбекских студентов в Чанганском университете, сообщила пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.

"Благодаря грантам, выделенным правительством провинции Шэньси Ташкентскому государственному транспортному университету, молодые люди из Узбекистана получили возможность учиться в Чанганском университете", — отметили в ведомстве.

© Edu.uzПравительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи.
Правительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
Правительство китайской провинции Шэньси выделило 1,8 миллиона долларов США в виде образовательных грантов для узбекской молодежи.
© Edu.uz
Общая сумма образовательного гранта составляет 13 миллионов юаней (около $1,8 млн). Грантовая программа охватывает 10 докторантов, 40 магистрантов и 60 бакалавров. Обучение будет проходить по гибридной схеме: бакалавриат 2+2 (два года в Узбекистане, два — в Китае) и магистратура 1+1.

"Данная грантовая программа является результатом узбекско-китайского образовательного сотрудничества. Она предоставляет молодежи Узбекистана возможность получить международный опыт, современные знания и престижный диплом", — добавили в Минобразовании.

Следует отметить, что 3 июня в Ташкентском государственном транспортном университете состоялась церемония открытия Узбекско-китайского транспортного факультета. В рамках мероприятия университет посетила делегация китайской провинции Шэньси во главе с губернатором Чжао Ганом и руководством Чанганского университета Чэнь Чжицзянем.
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