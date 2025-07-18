https://uz.sputniknews.ru/20250718/perevody-uzbekistan-v-pervom-polugodii-vyrosli-na-27-tsb-50633483.html

Переводы в Узбекистан из-за рубежа в первом полугодии выросли на 27% — ЦБ

Переводы в Узбекистан из-за рубежа в первом полугодии выросли на 27% — ЦБ

Sputnik Узбекистан

На рост денежных переводов повлияло укрепление курса национальной валюты, а также спрос на рабочую силу и сохранение относительно высокого уровня заработной платы в традиционных странах, где работают трудовые мигранты из Узбекистана.

2025-07-18T12:45+0500

2025-07-18T12:45+0500

2025-07-18T14:23+0500

трудовые мигранты

россия

узбекистан

денежные переводы

трудовая миграция

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа в январе – июне выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до $8,2 млрд. При этом доля переводов из России составила 78% в общем объеме переводов, или $6,4 млрд, сообщает Центробанк республики.Ранее Центробанк сообщал, что в январе – июне 2024 года денежные переводы в Узбекистан из-за рубежа выросли на 25% год к году, до $6,5 млрд, при этом доля переводов из России составила 77%.По оценке ЦБ, в первой половине этого года продолжались процессы диверсификации географии внешней трудовой миграции, что отразилось в росте объемов трансграничных денежных переводов из развитых стран в Узбекистан. В частности, объем переводов из Великобритании увеличился до $89 млн (в два раза), из стран ЕС – до $251 млн (1,41 раза), из США – до $313 млн (15%).Ранее ЦБ Узбекистана сообщал, что по итогам 2024 года общий объем денежных переводов в страну из-за рубежа вырос на 30% по сравнению с 2023 годом, до $14,8 млрд. При этом переводы из России выросли на 29%, до $11,5 млрд, это 77% всех зарубежных денежных трансферов в страну в прошлом году.По официальным данным, число граждан республики, временно работающих за рубежом, в 2024 году снизилось в полтора раза, до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ снизилось в 1,7 раза, до почти 700 тысяч человек.

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