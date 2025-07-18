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https://uz.sputniknews.ru/20250718/press-tsentr-sputnik-sozdanie-natsionalnoy-modeli-iskusstvennogo-intellekta-50639362.html
В МПЦ Sputnik обсудят создание в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта
В МПЦ Sputnik обсудят создание в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта
Sputnik Узбекистан
На пресс-конференции будут рассмотрены цели и этапы разработки национальной модели искусственного интеллекта в Узбекистане, а также применение международных практик и технологий в этом направлении.
2025-07-18T15:15+0500
2025-07-18T15:23+0500
пресс-центр
пресс-конференция
информационные технологии
ташкент
sputnik
узбекистан
искусственный интеллект
цифровые технологии
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция, посвященная созданию в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта.Мероприятие состоится 23 июля в 14.00 по ташкентскому времени.В мероприятии примут участие начальник департамента министерства цифровых технологий республики Узбекистан Сарвар Садуллаев, а также и. о. исполнительного директора Центральноазиатской ассоциации искусственного интеллекта Хикматилла Убайдуллаев.На пресс-конференции будут даны ответы на следующие вопросы:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр пресс-конференция мпц узбекистан искусственный интеллект национальная модель
пресс-центр пресс-конференция мпц узбекистан искусственный интеллект национальная модель

В МПЦ Sputnik обсудят создание в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта

15:15 18.07.2025 (обновлено: 15:23 18.07.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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На пресс-конференции в МПЦ Sputnik Узбекистан рассмотрят цели и этапы разработки национальной модели искусственного интеллекта в стране, а также применение международных практик и технологий в этом направлении.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция, посвященная созданию в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта.
Мероприятие состоится 23 июля в 14.00 по ташкентскому времени.
В мероприятии примут участие начальник департамента министерства цифровых технологий республики Узбекистан Сарвар Садуллаев, а также и. о. исполнительного директора Центральноазиатской ассоциации искусственного интеллекта Хикматилла Убайдуллаев.

На пресс-конференции будут даны ответы на следующие вопросы:
Каковы основные цели и этапы разработки национальной модели искусственного интеллекта в Узбекистане?
Какие международные практики и технологии планируется учитывать?
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178;
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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