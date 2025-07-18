https://uz.sputniknews.ru/20250718/press-tsentr-sputnik-sozdanie-natsionalnoy-modeli-iskusstvennogo-intellekta-50639362.html

В МПЦ Sputnik обсудят создание в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта

В МПЦ Sputnik обсудят создание в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта

Sputnik Узбекистан

На пресс-конференции будут рассмотрены цели и этапы разработки национальной модели искусственного интеллекта в Узбекистане, а также применение международных практик и технологий в этом направлении.

2025-07-18T15:15+0500

2025-07-18T15:15+0500

2025-07-18T15:23+0500

пресс-центр

пресс-конференция

информационные технологии

ташкент

sputnik

узбекистан

искусственный интеллект

цифровые технологии

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050923_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_38fe086cbb1cec93805330f3cf9578a1.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция, посвященная созданию в Узбекистане национальной модели искусственного интеллекта.Мероприятие состоится 23 июля в 14.00 по ташкентскому времени.В мероприятии примут участие начальник департамента министерства цифровых технологий республики Узбекистан Сарвар Садуллаев, а также и. о. исполнительного директора Центральноазиатской ассоциации искусственного интеллекта Хикматилла Убайдуллаев.На пресс-конференции будут даны ответы на следующие вопросы:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центр пресс-конференция мпц узбекистан искусственный интеллект национальная модель