https://uz.sputniknews.ru/20250718/uzbekskie-boksyory-zavoevali-8-medaley-turnir-kitay-50621226.html
Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на турнире в Китае
Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на турнире в Китае
Sputnik Узбекистан
Медаль высшей пробы завоевали Абдуллох Мадаминов, Арман Маханов и Дильфуза Бекова.
2025-07-18T10:38+0500
2025-07-18T10:38+0500
2025-07-18T10:56+0500
бокс
китай
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на международном турнире в Китае, сообщает пресс-служба НОК.С 10 по 17 июля в китайском городе Синьцзян состоялся международный турнир по боксу. В турнире также приняла участие и сборная Узбекистана, которая завершила данные соревнования, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.Медаль высшей пробы завоевали Абдуллох Мадаминов -63,5 кг, Арман Маханов (+92 кг) и Дильфуза Бекова (-66 кг).Серебряной медали удостоилась Нигина Уктамова (-57 кг). А бронзовые награды достались Самандару Хабибуллаеву (-71 кг), Зилолахон Юсуфовой (-50 кг), Мухлисе Хушвактовой (-54 кг) и Рашиде Тагировой (-60 кг).
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китай бокс турнир золото серебро бронза медаль
китай бокс турнир золото серебро бронза медаль
Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на турнире в Китае
10:38 18.07.2025 (обновлено: 10:56 18.07.2025)
Медаль высшей пробы завоевали Абдуллох Мадаминов, Арман Маханов и Дильфуза Бекова.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на международном турнире в Китае, сообщает пресс-служба НОК.
С 10 по 17 июля в китайском городе Синьцзян состоялся международный турнир по боксу. В турнире также приняла участие и сборная Узбекистана, которая завершила данные соревнования, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
"10-17 июля в Китае состоялся международный турнир по боксу. Примечательно, что сборная Узбекистана, участвовавшая в соревнованиях, завоевала 3 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых наград", – говорится в сообщении комитета.
Медаль высшей пробы завоевали Абдуллох Мадаминов -63,5 кг, Арман Маханов (+92 кг) и Дильфуза Бекова (-66 кг).
Серебряной медали удостоилась Нигина Уктамова (-57 кг). А бронзовые награды достались Самандару Хабибуллаеву (-71 кг), Зилолахон Юсуфовой (-50 кг), Мухлисе Хушвактовой (-54 кг) и Рашиде Тагировой (-60 кг).