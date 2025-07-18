https://uz.sputniknews.ru/20250718/uzbekskie-boksyory-zavoevali-8-medaley-turnir-kitay-50621226.html

Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на турнире в Китае

Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на турнире в Китае

Sputnik Узбекистан

Медаль высшей пробы завоевали Абдуллох Мадаминов, Арман Маханов и Дильфуза Бекова.

2025-07-18T10:38+0500

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бокс

китай

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекские боксеры завоевали 8 медалей на международном турнире в Китае, сообщает пресс-служба НОК.С 10 по 17 июля в китайском городе Синьцзян состоялся международный турнир по боксу. В турнире также приняла участие и сборная Узбекистана, которая завершила данные соревнования, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.Медаль высшей пробы завоевали Абдуллох Мадаминов -63,5 кг, Арман Маханов (+92 кг) и Дильфуза Бекова (-66 кг).Серебряной медали удостоилась Нигина Уктамова (-57 кг). А бронзовые награды достались Самандару Хабибуллаеву (-71 кг), Зилолахон Юсуфовой (-50 кг), Мухлисе Хушвактовой (-54 кг) и Рашиде Тагировой (-60 кг).

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