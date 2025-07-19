https://uz.sputniknews.ru/20250719/muzey-pod-otkrytym-nebom-chem-znamenit-tashkentskiy-rynok-yangiabad-50648814.html
Музей под открытым небом: чем знаменит ташкентский рынок "Янгиабад"?
Музей под открытым небом: чем знаменит ташкентский рынок "Янгиабад"?
Sputnik Узбекистан
Это уникальное место, где можно найти множество вещей: от предметов повседневного обихода до редких экспонатов.
2025-07-19T14:45+0500
2025-07-19T14:45+0500
2025-07-19T14:45+0500
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Один из самых известных рынков Ташкента — "Янгиабад" сегодня привлекает внимание множества туристов. Это уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением.Здесь продают мебель, книги, рукописи, стеклянную посуду, антикварные ювелирные изделия и другие вещи, которые сегодня уже не производятся или сохранились в единственном экземпляре. Ради таких редких изделий этот рынок посещают коллекционеры со всего мира. По словам торговца рынка Абдурашида Мадбабаева, в основном покупатели приходят сюда в поисках ретро-товаров. Рынок старых вещей можно назвать живым музеем, он напоминает человеку о его молодости. Это не просто рынок, а уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением. Продавцы на рынке прекрасно знают стоимость и историю старинных вещей. Вещи сюда привозят и собирают из разных мест. Подобные уникальные рынки существуют лишь в немногих странах мира. Подробнее о том, как ташкентский рынок "Янгиабад" хранит историю старинных вещей, смотрите в репортаже Sputnik Узбекистан.
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янгиабад рынок ташкент музей культура предметы старины
янгиабад рынок ташкент музей культура предметы старины
Музей под открытым небом: чем знаменит ташкентский рынок "Янгиабад"?
Эксклюзив
Это уникальное место, где можно найти множество вещей: от предметов повседневного обихода до редких экспонатов.
Один из самых известных рынков Ташкента — "Янгиабад" сегодня привлекает внимание множества туристов. Это уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением.
Здесь продают мебель, книги, рукописи, стеклянную посуду, антикварные ювелирные изделия и другие вещи, которые сегодня уже не производятся или сохранились в единственном экземпляре. Ради таких редких изделий этот рынок посещают коллекционеры со всего мира.
По словам торговца рынка Абдурашида Мадбабаева, в основном покупатели приходят сюда в поисках ретро-товаров.
"Я торгую на этом рынке уже 15 лет, в основном продаю фото- и киноаппаратуру. Тут техника, оставшаяся с советских времен, поэтому иностранцам очень интересно. Это наше прошлое, наша история", — говорит он.
Рынок старых вещей можно назвать живым музеем, он напоминает человеку о его молодости. Это не просто рынок, а уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением. Продавцы на рынке прекрасно знают стоимость и историю старинных вещей. Вещи сюда привозят и собирают из разных мест.
Подобные уникальные рынки существуют лишь в немногих странах мира. Подробнее о том, как ташкентский рынок "Янгиабад" хранит историю старинных вещей, смотрите в репортаже Sputnik Узбекистан
.