https://uz.sputniknews.ru/20250719/muzey-pod-otkrytym-nebom-chem-znamenit-tashkentskiy-rynok-yangiabad-50648814.html

Музей под открытым небом: чем знаменит ташкентский рынок "Янгиабад"?

Музей под открытым небом: чем знаменит ташкентский рынок "Янгиабад"?

Sputnik Узбекистан

Это уникальное место, где можно найти множество вещей: от предметов повседневного обихода до редких экспонатов.

2025-07-19T14:45+0500

2025-07-19T14:45+0500

2025-07-19T14:45+0500

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Один из самых известных рынков Ташкента — "Янгиабад" сегодня привлекает внимание множества туристов. Это уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением.Здесь продают мебель, книги, рукописи, стеклянную посуду, антикварные ювелирные изделия и другие вещи, которые сегодня уже не производятся или сохранились в единственном экземпляре. Ради таких редких изделий этот рынок посещают коллекционеры со всего мира. По словам торговца рынка Абдурашида Мадбабаева, в основном покупатели приходят сюда в поисках ретро-товаров. Рынок старых вещей можно назвать живым музеем, он напоминает человеку о его молодости. Это не просто рынок, а уникальное культурное явление, где у каждого изделия есть своя история. Люди приходят сюда не только за покупками, но и ради атмосферы и даже за вдохновением. Продавцы на рынке прекрасно знают стоимость и историю старинных вещей. Вещи сюда привозят и собирают из разных мест. Подобные уникальные рынки существуют лишь в немногих странах мира. Подробнее о том, как ташкентский рынок "Янгиабад" хранит историю старинных вещей, смотрите в репортаже Sputnik Узбекистан.

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