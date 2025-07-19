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"Ставили приставные стулья": Ефим Звеняцкий — о гастролях в Самарканде
"Ставили приставные стулья": Ефим Звеняцкий — о гастролях в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Приморский краевой академический драматический театр имени М. Горького уже более двух недель находится с гастролями в Узбекистане. Театр с успехом выступил не только в Ташкенте, но и в Самарканде, где каждый спектакль российских артистов проходил при полном аншлаге.
2025-07-19T19:20+0500
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театр
самарканд
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интервью
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приморье
владивосток
спектакль
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В интервью корреспонденту Sputnik Uzbekistan художественный руководитель театра, народный артист РФ Ефим Семёнович Звеняцкий подвел итоги гастролей в Самарканде, а также приоткрыл занавес будущего сотрудничества с местным театром. Вспоминая о гастролях в столице, Звеняцкий поделился впечатлениями от ташкентской публики.Если в Ташкенте гастроли начались с визитной карточки театра – спектакля "Мастер и Маргарита" по мотивам романа М. Булгакова, то в Самарканде первой постановкой стала бродвейская классика "В джазе только девушки". Он также отметил, что гастроли носят некоммерческий характер и являются примером культурного обмена и взаимного обогащения. По его словам, поездка в Узбекистан стала возможной благодаря поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Надо отметить, что Самарканд и Владивосток – города-побратимы. В ноябре прошлого года прошла встреча замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжона Абдуллаева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, где обсуждался широкий круг вопросов. Гастроли театра, как и запуск прямого авиарейса Самарканд – Владивосток, стали первыми практическими результатами этих договоренностей. На вопрос о принципах отбора спектаклей для гастролей в Узбекистане Звеняцкий ответил:Гастроли в Самарканде завершились не только бурными овациями, но и подписанием меморандума о сотрудничестве с Самаркандским театром.Документ предусматривает культурный обмен и совместные проекты в течение ближайших пяти лет. Уже достигнута договоренность о гастролях самаркандской труппы во Владивостоке в мае – июне 2026 года.
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театр самарканд ташкент владивосток гастроли спектакль приморье
"Ставили приставные стулья": Ефим Звеняцкий — о гастролях в Самарканде
19:20 19.07.2025 (обновлено: 19:32 19.07.2025)
Эксклюзив
Приморский краевой академический драматический театр имени М. Горького уже более двух недель находится с гастролями в Узбекистане. Театр с успехом выступил не только в Ташкенте, но и в Самарканде, где каждый спектакль российских артистов проходил при полном аншлаге.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
В интервью корреспонденту Sputnik Uzbekistan
художественный руководитель театра, народный артист РФ Ефим Семёнович Звеняцкий подвел итоги гастролей в Самарканде, а также приоткрыл занавес будущего сотрудничества с местным театром.
"Сказать, что Самарканд нас удивил – значит ничего не сказать. Во-первых, это фантастический прием. Самаркандский театр музыки и драмы устроил нам роскошную встречу: хлеб, мед, карнай и сурнай, оркестр, подарки. Для нас все это было космическим. Уже с порога стало ясно – мы здесь желанные гости. А потом ведь не было билетов – ни одного свободного места. Выставляли приставные стулья. Такое у нас бывает только во Владивостоке. Вот в Ташкенте, к примеру, было совсем не так", – отметил Ефим Семёнович.
Вспоминая о гастролях в столице, Звеняцкий поделился впечатлениями от ташкентской публики.
"Поначалу мне казалось, что в столице нас восприняли с предубеждением: Владивосток - где это, 10 тысяч километров. Но как только занавес во Дворце "Туркистон" открылся, все стало на свои места, потому что зритель не измеряется километрами. Театр – вне времени, он как эсперанто, вне национальности. Я счастлив, что нам посчастливилось встретиться со зрителем Ташкента. Он был таким же несдержанным, восхитительным – и восхищенным нашими спектаклями", – сказал он.
Если в Ташкенте гастроли начались с визитной карточки театра – спектакля "Мастер и Маргарита" по мотивам романа М. Булгакова, то в Самарканде первой постановкой стала бродвейская классика "В джазе только девушки".
"Репертуар мы строили таким образом, чтобы контейнеры – а у нас их четыре, по 60 футов каждый – успели не только добраться до места, но и вовремя разгрузиться. Ведь сцена чужая, а декораций из Владивостока – немало. Плюс надо наладить звук, свет. И еще мы работаем в сумасшедшем ритме, переезжая из города в город почти без отдыха", – рассказывает Звеняцкий.
Он также отметил, что гастроли носят некоммерческий характер и являются примером культурного обмена и взаимного обогащения. По его словам, поездка в Узбекистан стала возможной благодаря поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
"Путешествие труппы в 100 человек с фурами, полными декораций – удовольствие не из дешевых. Только доставка контейнеров обошлась в 17,5 миллиона рублей. Всего гастроли стоили 45 миллионов. Благодаря губернатору, который любит театр и понимает важность культурного обмена, мы здесь", – отмечает Ефим Семенович.
Надо отметить, что Самарканд и Владивосток – города-побратимы. В ноябре прошлого года прошла встреча замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжона Абдуллаева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, где обсуждался широкий круг вопросов. Гастроли театра, как и запуск прямого авиарейса Самарканд – Владивосток, стали первыми практическими результатами этих договоренностей.
"Мы должны укреплять наши связи. В нашем крае проживает более 18 тысяч узбеков – и это немало", – подчеркнул Ефим Семёнович.
На вопрос о принципах отбора спектаклей для гастролей в Узбекистане Звеняцкий ответил:
"Мы отбирали по принципу узнаваемости. С романом Булгакова знаком почти каждый. То же самое и с мюзиклом "В джазе только девушки". Не мог обойти стороной и военную тему "Небесный тихоход". А спектакль "По морозу босиком" – это особая история. У нас в труппе есть восхитительная актриса Наталья Овчинникова, с лучшим голосом, какой только может быть в театре. Она поет все: и Русланову, и Эдит Пиаф, и в "джазе" – тоже она. Отдельно хочу отметить музыкальный спектакль "Не Сильва, не оперетта". Это потрясающе, когда драматические артисты начинают петь. Для него было сшито 700 костюмов! В "джазе" артисты переодевались каждые 2–3 минуты, а здесь – прямо на ходу. Мы старались сделать так, чтобы зритель, даже при сорокаградусной жаре и недорогих билетах, получил настоящее театральное чудо. Зрителя обманывать нельзя. Надо выходить с открытым сердцем и говорить: сейчас мы сотворим чудо, которое сами же и придумали".
Гастроли в Самарканде завершились не только бурными овациями, но и подписанием меморандума о сотрудничестве с Самаркандским театром.
Документ предусматривает культурный обмен и совместные проекты в течение ближайших пяти лет. Уже достигнута договоренность о гастролях самаркандской труппы во Владивостоке в мае – июне 2026 года.