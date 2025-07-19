https://uz.sputniknews.ru/20250719/stavili-pristavnye-stulya-efim-zvenyatskiy-o-gastrolyax-samarkand-50660277.html

"Ставили приставные стулья": Ефим Звеняцкий — о гастролях в Самарканде

"Ставили приставные стулья": Ефим Звеняцкий — о гастролях в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Приморский краевой академический драматический театр имени М. Горького уже более двух недель находится с гастролями в Узбекистане. Театр с успехом выступил не только в Ташкенте, но и в Самарканде, где каждый спектакль российских артистов проходил при полном аншлаге.

2025-07-19T19:20+0500

2025-07-19T19:20+0500

2025-07-19T19:32+0500

театр

самарканд

ташкент

интервью

гастроли

приморье

владивосток

спектакль

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В интервью корреспонденту Sputnik Uzbekistan художественный руководитель театра, народный артист РФ Ефим Семёнович Звеняцкий подвел итоги гастролей в Самарканде, а также приоткрыл занавес будущего сотрудничества с местным театром. Вспоминая о гастролях в столице, Звеняцкий поделился впечатлениями от ташкентской публики.Если в Ташкенте гастроли начались с визитной карточки театра – спектакля "Мастер и Маргарита" по мотивам романа М. Булгакова, то в Самарканде первой постановкой стала бродвейская классика "В джазе только девушки". Он также отметил, что гастроли носят некоммерческий характер и являются примером культурного обмена и взаимного обогащения. По его словам, поездка в Узбекистан стала возможной благодаря поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Надо отметить, что Самарканд и Владивосток – города-побратимы. В ноябре прошлого года прошла встреча замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжона Абдуллаева и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, где обсуждался широкий круг вопросов. Гастроли театра, как и запуск прямого авиарейса Самарканд – Владивосток, стали первыми практическими результатами этих договоренностей. На вопрос о принципах отбора спектаклей для гастролей в Узбекистане Звеняцкий ответил:Гастроли в Самарканде завершились не только бурными овациями, но и подписанием меморандума о сотрудничестве с Самаркандским театром.Документ предусматривает культурный обмен и совместные проекты в течение ближайших пяти лет. Уже достигнута договоренность о гастролях самаркандской труппы во Владивостоке в мае – июне 2026 года.

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