https://uz.sputniknews.ru/20250719/vitebsk-tretiy-jenskiy-biznes-forum-uzbekistan-belarus-data-50655380.html

В Витебске пройдет третий женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси — дата

В Витебске пройдет третий женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси — дата

Sputnik Узбекистан

Форум направлен на укрепление деловых и экономических связей предпринимательниц Узбекистана и Беларуси, расширение существующих и поиск новых возможностей для сотрудничества, обмен опытом, вовлечение женщин в работу по увеличению товарооборота двух стран.

2025-07-19T13:55+0500

2025-07-19T13:55+0500

2025-07-19T14:01+0500

узбекистан

форум

беларусь

бизнес

женщины

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Третий белорусско-узбекский женский бизнес-форум пройдет 28 – 29 августа в городе Витебске, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Мероприятие организуется по инициативе Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой.Форум направлен на укрепление деловых и экономических связей предпринимательниц Узбекистана и Беларуси, расширение существующих и поиск новых возможностей для сотрудничества, обмен опытом, вовлечение женщин в работу по увеличению товарооборота двух стран.Подготовку к предстоящему форуму обсудили на заседании рабочей группы, прошедшего под руководством председателя Постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по международным делам и нацбезопасности Сергея Алейника и председателя Комитета Сената Узбекистана по международным отношениям, внешнеэкономическим связям, иностранным инвестициям и туризму Алишера Агзамходжаева.В ходе заседания была подчеркнута важность последовательного продолжения межпарламентских отношений и развития налаженного диалога через эффективные платформы.В рамках Третьего форума запларнировны секционные заседания с участием женщин-предпринимателей двух стран по различным отраслям экономики.Его участники смогут обменяться опытом, найти новых партнеров, продвинуть перспективные проекты, а также расширить связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.Ожидается, что в рамках мероприятия будут подписаны соглашения об укреплении сотрудничества между деловыми кругами и женщинами-предпринимателями двух стран, реализации совместных проектов молодежными парламентами, а также поддержке перспективных инициатив в приоритетных экономических сферах.Также запланировано проведение выставки-презентации продукции и услуг предприятий двух стран.Напомним, что первый женский бизнес-форум Узбекистана и Беларуси прошел 5-6 сентября 2023-го в рамках официального визита парламентской делегации Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой в Минск. По его итогам подписали 42 контракта на $92 млн и 17 меморандумов.

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