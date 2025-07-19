https://uz.sputniknews.ru/20250719/vsemirnaya-letnyaya-universiada-ikromova-usmanov-serebryanye-medali-50653993.html

Всемирная летняя Универсиада: узбекистанцы завоевали 2 серебряные медали

Всемирная летняя Универсиада: узбекистанцы завоевали 2 серебряные медали

Sputnik Узбекистан

Первые медаль в копилку команды принесли Тахмина Икромова и Элдорбек Усмонов.

2025-07-19T11:54+0500

2025-07-19T11:54+0500

2025-07-19T11:54+0500

спортивные соревнования

германия

серебро

медали

узбекистан

летняя универсиада

гимнастика

тахмина икромова

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала первые медали на Всемирной летней Универсиаде в Германии, сообщает Национальный олимпийский комитет. Первую медаль в копилку команды принесла участница Олимпийский игр Париж-2024 Тахмина Икромова, выступив в многоборье по художественной гимнастике. Следом, в соревнованиях по плаванию, Элдорбек Усмонов финишировал вторым в заплыве на 50 метров баттерфляем. С 16 по 27 июля в немецком регионе Рейн-Рур и Берлине проходит Всемирная летняя Универсиада 2025. В соревнованиях участвуют более 5100 спортсменов из 119 стран,в том числе и делегация Узбекистана.Сборная республики на нынешней Универсиаде выступает более чем в 10 видах спорта. В соревнованиях участвуют 53 студента из 18 высших учебных заведений страны.

германия

узбекистан

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