Всемирная летняя Универсиада: узбекистанцы завоевали 2 серебряные медали
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации
© НОК Узбекистана
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Первые медали в копилку команды принесли Тахмина Икромова и Элдорбек Усмонов.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала первые медали на Всемирной летней Универсиаде в Германии, сообщает Национальный олимпийский комитет.
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации
Рейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации
© НОК Узбекистана
"На проходящих в Германии Всемирной летней Универсиаде сборная Узбекистана завоевала первые медали. В напряженной борьбе наши спортсмены удостоились 2 серебряных наград", – говорится в сообщении.
Первую медаль в копилку команды принесла участница Олимпийский игр Париж-2024 Тахмина Икромова, выступив в многоборье по художественной гимнастике.
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации
Рейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации
© НОК Узбекистана
Следом, в соревнованиях по плаванию, Элдорбек Усмонов финишировал вторым в заплыве на 50 метров баттерфляем.
© НОК УзбекистанаРейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации
Рейн-Рур-2025: Икромова и Усмонов принесли первые медали нашей делегации
© НОК Узбекистана
С 16 по 27 июля в немецком регионе Рейн-Рур и Берлине проходит Всемирная летняя Универсиада 2025. В соревнованиях участвуют более 5100 спортсменов из 119 стран,в том числе и делегация Узбекистана.
Сборная республики на нынешней Универсиаде выступает более чем в 10 видах спорта. В соревнованиях участвуют 53 студента из 18 высших учебных заведений страны.