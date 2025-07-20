Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
13:44 20.07.2025 (обновлено: 14:54 20.07.2025)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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Детей из Брянской и Белгородской областей ждет насыщенная программа: национальная выставка прикладных искусств Узбекистана с увлекательными мастер-классами, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере “Анор” открылась международная смена, принявшая гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В одном из живописных мест Бостанлыкского района Ташкентской области до конца июля будут отдыхать дети из Брянской и Белгородской областей.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В открытии смены участвовали Временный поверенный в делах РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также Департамента организации отдыха и оздоровления детей республики.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
“Уверен в рамках этой международной смены дети из России и Узбекистана познакомятся друг с другом, подружатся и пронесут эту дружбу сквозь жизнь. Ведь именно вам в дальнейшем реализовывать те глобальные и стратегические задачи, которые определяются лидерами наших стран. И это не только задачи, связанные с внутренним развитием, но и с выстраиванием союзнических отношений между нашими государствами. Поздравляю вас с открытием смены”, — отметил Андрей Ланчиков.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Ребят ждет насыщенная программа: выставка прикладного искусства Узбекистана с увлекательными мастер-классами, в ходе которых участники освоят азы национальных ремесел, а также празднование Масленицы, конкурс ошпазов, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
“Второй год организуется эта поездка. Мы оказывали содействие в доставке детей из Белгородской и Брянской областей до Москвы, откуда нас забирал самолет в эту удивительную страну. Приятно, что руководством лагеря подчеркивается создание дружеской атмосферы общения между детьми Узбекистана и России. Нам очень нравится здесь находиться. Дети довольны и рады, что им выпала удивительная возможность представить Россию в гостеприимном Узбекистане”, — рассказала Анастасия Анисимова заместитель руководителя Департамента организационной работы Федерации независимых профсоюзов России.
© Пресс-служба Посольства России в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства России в Узбекистане
Каждую смену лагерь принимает 250 детей от 7 до 14 лет.