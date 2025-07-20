https://uz.sputniknews.ru/20250720/lager-anor-tashoblast-gosti-rossiya-50668425.html

Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России

Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России

Sputnik Узбекистан

Детей из Брянской и Белгородской областей ждет насыщенная программа: национальная выставка прикладных искусств Узбекистана с увлекательными мастер-классами, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое

2025-07-20T13:44+0500

2025-07-20T13:44+0500

2025-07-20T14:54+0500

узбекистан

россия

федерация профсоюзов

сотрудничество

дети

детский отдых

лагерь

бостанлыкский район

ташкентская область

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере “Анор” открылась международная смена, принявшая гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В одном из живописных мест Бостанлыкского района Ташкентской области до конца июля будут отдыхать дети из Брянской и Белгородской областей.В открытии смены участвовали Временный поверенный в делах РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также Департамента организации отдыха и оздоровления детей республики.Ребят ждет насыщенная программа: выставка прикладного искусства Узбекистана с увлекательными мастер-классами, в ходе которых участники освоят азы национальных ремесел, а также празднование Масленицы, конкурс ошпазов, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое.Каждую смену лагерь принимает 250 детей от 7 до 14 лет.

узбекистан

россия

бостанлыкский район

ташкентская область

белгородская область

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2025

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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лето лагерь ташкентская область гости россия