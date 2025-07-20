Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250720/lager-anor-tashoblast-gosti-rossiya-50668425.html
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Sputnik Узбекистан
Детей из Брянской и Белгородской областей ждет насыщенная программа: национальная выставка прикладных искусств Узбекистана с увлекательными мастер-классами, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое
2025-07-20T13:44+0500
2025-07-20T14:54+0500
узбекистан
россия
федерация профсоюзов
сотрудничество
дети
детский отдых
лагерь
бостанлыкский район
ташкентская область
эксклюзив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/14/50669132_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_a5bbdc2022a21f0ca411826d1a018806.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере “Анор” открылась международная смена, принявшая гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В одном из живописных мест Бостанлыкского района Ташкентской области до конца июля будут отдыхать дети из Брянской и Белгородской областей.В открытии смены участвовали Временный поверенный в делах РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также Департамента организации отдыха и оздоровления детей республики.Ребят ждет насыщенная программа: выставка прикладного искусства Узбекистана с увлекательными мастер-классами, в ходе которых участники освоят азы национальных ремесел, а также празднование Масленицы, конкурс ошпазов, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое.Каждую смену лагерь принимает 250 детей от 7 до 14 лет.
узбекистан
россия
бостанлыкский район
ташкентская область
белгородская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/14/50669132_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5b3fb0860febf6b6c0a7a7e44271b46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
лето лагерь ташкентская область гости россия
лето лагерь ташкентская область гости россия

Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России

13:44 20.07.2025 (обновлено: 14:54 20.07.2025)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь Анор в Ташкентской области принял гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Подписаться
Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
Все материалы
Эксклюзив
Детей из Брянской и Белгородской областей ждет насыщенная программа: национальная выставка прикладных искусств Узбекистана с увлекательными мастер-классами, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере “Анор” открылась международная смена, принявшая гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь Анор в Ташкентской области принял гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В одном из живописных мест Бостанлыкского района Ташкентской области до конца июля будут отдыхать дети из Брянской и Белгородской областей.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь Анор в Ташкентской области принял гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В открытии смены участвовали Временный поверенный в делах РФ в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также Департамента организации отдыха и оздоровления детей республики.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь Анор в Ташкентской области принял гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане

“Уверен в рамках этой международной смены дети из России и Узбекистана познакомятся друг с другом, подружатся и пронесут эту дружбу сквозь жизнь. Ведь именно вам в дальнейшем реализовывать те глобальные и стратегические задачи, которые определяются лидерами наших стран. И это не только задачи, связанные с внутренним развитием, но и с выстраиванием союзнических отношений между нашими государствами. Поздравляю вас с открытием смены”, — отметил Андрей Ланчиков.

© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь Анор в Ташкентской области принял гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Ребят ждет насыщенная программа: выставка прикладного искусства Узбекистана с увлекательными мастер-классами, в ходе которых участники освоят азы национальных ремесел, а также празднование Масленицы, конкурс ошпазов, день именинника, танцы Востока, индийский праздник Холи и многое другое.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь Анор в Ташкентской области принял гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
“Второй год организуется эта поездка. Мы оказывали содействие в доставке детей из Белгородской и Брянской областей до Москвы, откуда нас забирал самолет в эту удивительную страну. Приятно, что руководством лагеря подчеркивается создание дружеской атмосферы общения между детьми Узбекистана и России. Нам очень нравится здесь находиться. Дети довольны и рады, что им выпала удивительная возможность представить Россию в гостеприимном Узбекистане”, — рассказала Анастасия Анисимова заместитель руководителя Департамента организационной работы Федерации независимых профсоюзов России.
© Пресс-служба Посольства России в УзбекистанеЛетний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
Летний лагерь Анор в Ташкентской области принял гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Летний лагерь "Анор" в Ташкентской области принял гостей из России
© Пресс-служба Посольства России в Узбекистане
Каждую смену лагерь принимает 250 детей от 7 до 14 лет.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0