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https://uz.sputniknews.ru/20250720/molodejnaya-vystavka-artmosfera-tashkent-50596270.html
Молодежная выставка "ARTmosfera" в Ташкенте — искусство нового поколения
Молодежная выставка "ARTmosfera" в Ташкенте — искусство нового поколения
Sputnik Узбекистан
В экспозиции — работы молодых художников из ведущих творческих вузов страны, демонстрирующие смелые идеи, личные переживания и современный взгляд на общество
2025-07-20T18:10+0500
2025-07-20T18:10+0500
выставка
художник
художники
искусство
картины
живопись
скульптура
галерея
ташкент
фото
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В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "ARTmosfera", посвященная творчеству молодежи.В проекте участвуют молодые художники — стажеры Академии художеств Узбекистана, студенты Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода, Международного университета "Кимё", ташкентского ВГИКа и архитектурно-строительного института.В экспозиции представлены произведения, созданные за последние два года в самых разных жанрах: живопись, графика, скульптура, инсталляции, фото- и видео-арт. Молодые авторы рассуждают о природе и человеке, памяти и времени, о городской жизни и переосмыслении традиций. Их работы — это диалог с окружающим миром и попытка выразить личный опыт через язык искусства.На церемонии открытия выставки вручили дипломы ее активным участникам в различных номинациях. Это признание стало символической точкой старта для многих начинающих художников."ARTmosfera" — это не только выставка, но и площадка для общения, встреч и вдохновения. Посетители могут лично познакомиться с авторами, обсудить их работы и почувствовать живой пульс молодого узбекского искусства.Выставка открыта до 10 августа. Вход свободный.
ташкент
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молодежь выставка ташкент искусство художники
молодежь выставка ташкент искусство художники

Молодежная выставка "ARTmosfera" в Ташкенте — искусство нового поколения

18:10 20.07.2025
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Эксклюзив
В экспозиции — работы молодых художников из ведущих творческих вузов страны, демонстрирующие смелые идеи, личные переживания и современный взгляд на общество.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "ARTmosfera", посвященная творчеству молодежи.
В проекте участвуют молодые художники — стажеры Академии художеств Узбекистана, студенты Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода, Международного университета "Кимё", ташкентского ВГИКа и архитектурно-строительного института.
В экспозиции представлены произведения, созданные за последние два года в самых разных жанрах: живопись, графика, скульптура, инсталляции, фото- и видео-арт. Молодые авторы рассуждают о природе и человеке, памяти и времени, о городской жизни и переосмыслении традиций. Их работы — это диалог с окружающим миром и попытка выразить личный опыт через язык искусства.
На церемонии открытия выставки вручили дипломы ее активным участникам в различных номинациях. Это признание стало символической точкой старта для многих начинающих художников.
"ARTmosfera" — это не только выставка, но и площадка для общения, встреч и вдохновения. Посетители могут лично познакомиться с авторами, обсудить их работы и почувствовать живой пульс молодого узбекского искусства.
Выставка открыта до 10 августа. Вход свободный.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Уримбой Камбаров "Этюд". 2024, холст, масло

Уримбой Камбаров &quot;Этюд&quot;. 2024, холст, масло - Sputnik Узбекистан
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Посетители выставки

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Посетители выставки

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Рушана Алимова "Вижу тебя во сне, но это наш секрет" 2025, холст, масло

Рушана Алимова &quot;Вижу тебя во сне, но это наш секрет&quot; 2025, холст, масло - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Рушана Алимова "Вижу тебя во сне, но это наш секрет" 2025, холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки из Южной Кореи

Посетительница выставки из Южной Кореи - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки из Южной Кореи

© Sputnik / Бахром Хатамов

Лола Хакимова "Охота" 2023, холст, масло

Лола Хакимова &quot;Охота&quot; 2023, холст, масло - Sputnik Узбекистан
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Лола Хакимова "Охота" 2023, холст, масло

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Комолиддин Хазраткулов "Чадаксой" 2024, холст, масло

Комолиддин Хазраткулов &quot;Чадаксой&quot; 2024, холст, масло - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Комолиддин Хазраткулов "Чадаксой" 2024, холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хожиакбар Назиров Linefish. 2024, металл

Хожиакбар Назиров Linefish. 2024, металл - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хожиакбар Назиров Linefish. 2024, металл

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дилобар Юнусова "Тайный вечер", холст, масло

Дилобар Юнусова &quot;Тайный вечер&quot;, холст, масло - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дилобар Юнусова "Тайный вечер", холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Негина Кучкарова "Весна", 2021, холст, акрил

Негина Кучкарова &quot;Весна&quot;, 2021, холст, акрил - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Негина Кучкарова "Весна", 2021, холст, акрил

© Sputnik / Бахром Хатамов

Алексанян А, Чудова И-К, Синицина Д. "Танцоры" 2025, смешанная техника

Алексанян А, Чудова И-К, Синицина Д. &quot;Танцоры&quot; 2025, смешанная техника - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Алексанян А, Чудова И-К, Синицина Д. "Танцоры" 2025, смешанная техника

© Sputnik / Бахром Хатамов

Комолиддин Хазраткулов "Куксарой", 2021, холст, масло

Комолиддин Хазраткулов &quot;Куксарой&quot;, 2021, холст, масло - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Комолиддин Хазраткулов "Куксарой", 2021, холст, масло

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хожиакбар Назиров "Карась". 2024, металл

Хожиакбар Назиров &quot;Карась&quot;. 2024, металл - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хожиакбар Назиров "Карась". 2024, металл

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

Посетители выставки - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки

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