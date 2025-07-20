Молодежная выставка "ARTmosfera" в Ташкенте — искусство нового поколения

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "ARTmosfera", посвященная творчеству молодежи.В проекте участвуют молодые художники — стажеры Академии художеств Узбекистана, студенты Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода, Международного университета "Кимё", ташкентского ВГИКа и архитектурно-строительного института.В экспозиции представлены произведения, созданные за последние два года в самых разных жанрах: живопись, графика, скульптура, инсталляции, фото- и видео-арт. Молодые авторы рассуждают о природе и человеке, памяти и времени, о городской жизни и переосмыслении традиций. Их работы — это диалог с окружающим миром и попытка выразить личный опыт через язык искусства.На церемонии открытия выставки вручили дипломы ее активным участникам в различных номинациях. Это признание стало символической точкой старта для многих начинающих художников."ARTmosfera" — это не только выставка, но и площадка для общения, встреч и вдохновения. Посетители могут лично познакомиться с авторами, обсудить их работы и почувствовать живой пульс молодого узбекского искусства.Выставка открыта до 10 августа. Вход свободный.
В экспозиции — работы молодых художников из ведущих творческих вузов страны, демонстрирующие смелые идеи, личные переживания и современный взгляд на общество.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "ARTmosfera", посвященная творчеству молодежи.
В проекте участвуют молодые художники — стажеры Академии художеств Узбекистана, студенты Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзода, Международного университета "Кимё", ташкентского ВГИКа и архитектурно-строительного института.
В экспозиции представлены произведения, созданные за последние два года в самых разных жанрах: живопись, графика, скульптура, инсталляции, фото- и видео-арт. Молодые авторы рассуждают о природе и человеке, памяти и времени, о городской жизни и переосмыслении традиций. Их работы — это диалог с окружающим миром и попытка выразить личный опыт через язык искусства.
На церемонии открытия выставки вручили дипломы ее активным участникам в различных номинациях. Это признание стало символической точкой старта для многих начинающих художников.
"ARTmosfera" — это не только выставка, но и площадка для общения, встреч и вдохновения. Посетители могут лично познакомиться с авторами, обсудить их работы и почувствовать живой пульс молодого узбекского искусства.