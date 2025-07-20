Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования — Песков
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По мнению официального представителя Кремля, не исключено, что лидеры России и США в ходе личной встречи зафиксируют крупные договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не настало.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", — сказал официальный представитель Кремля.
Другие заявления Пескова
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, и со временем она обязательно случится.
"Возможно, она (встреча — ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло.
Украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, в Вашингтоне начинают все больше это понимать.
Песков также отметил, что состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, беседы лидеров - это разговор людей, жестко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.