Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250720/peskov-zarubin-intervyu-50670289.html
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования — Песков
Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования — Песков
Sputnik Узбекистан
По мнению официального представителя Кремля, не исключено, что лидеры России и США в ходе личной встречи зафиксируют крупные договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не настало
2025-07-20T15:00+0500
2025-07-20T15:00+0500
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
украина
в мире
россия
спецоперация россии по защите донбасса
переговоры
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления ПесковаПесков также отметил, что состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, беседы лидеров - это разговор людей, жестко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d8bf0760bf78865e74daf5006d062769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дональд трамп кремль дмитрий песков
дональд трамп кремль дмитрий песков

Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования — Песков

15:00 20.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По мнению официального представителя Кремля, не исключено, что лидеры России и США в ходе личной встречи зафиксируют крупные договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не настало.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Трамп – это президент крупнейшей страны мира, крупнейшей экономики мира. И плюс, уже все привыкли, так сказать, к его достаточно жесткой и прямолинейной риторике. Вместе с тем он подтверждает свои намерения дальше делать все возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию", — сказал официальный представитель Кремля.
Другие заявления Пескова
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, и со временем она обязательно случится.
"Возможно, она (встреча — ред.) будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Россия готова двигаться быстро в вопросе украинского урегулирования, но главным для Москвы является достижение своих целей.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно скорее перевести украинское урегулирование в мирное русло.
Украинское урегулирование - длительный и непростой процесс, он требует усилий, в Вашингтоне начинают все больше это понимать.
Песков также отметил, что состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, беседы лидеров - это разговор людей, жестко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0