https://uz.sputniknews.ru/20250720/peskov-zarubin-intervyu-50670289.html

Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования — Песков

Трамп подтверждает намерение мирного урегулирования — Песков

Sputnik Узбекистан

По мнению официального представителя Кремля, не исключено, что лидеры России и США в ходе личной встречи зафиксируют крупные договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не настало

2025-07-20T15:00+0500

2025-07-20T15:00+0500

2025-07-20T15:00+0500

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

украина

в мире

россия

спецоперация россии по защите донбасса

переговоры

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Несмотря на свою риторику, американский президент Дональд Трамп подтверждает намерение дальше делать все для того, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления ПесковаПесков также отметил, что состоявшийся 3 июля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был прагматичным, беседы лидеров - это разговор людей, жестко стоящих на своих позициях, но готовых слушать друг друга.

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