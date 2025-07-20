https://uz.sputniknews.ru/20250720/reyn-rur-2025-uzbekistanskaya-taekvondistka-bronza-50664427.html
Рейн-Рур-2025: узбекистанская таэквондистка завоевала бронзу
Рейн-Рур-2025: узбекистанская таэквондистка завоевала бронзу
Sputnik Узбекистан
С 16 по 27 июля в Германии проходит летняя Универсиада 2025. В ней участвуют около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран
2025-07-20T12:30+0500
2025-07-20T12:30+0500
2025-07-20T12:30+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Таэквондистка из Узбекистана Мадина Мирабзалова завоевала бронзовую медаль на летних играх Универсиады в Германии, сообщает пресс-служба НОК.Выступая в весовой категории до 57 кг, Мирабзалова в отборочных поединках одержала победу над соперницами из Мексики, Турции и Ливана, успешно дойдя до полуфинала. Но на этом этапе узбекистанка уступила представительнице Бразилии Марии Пачеко и заняла третье место на пьедестале почета.На сегодняшний день в активе сборной Узбекистана на Универсиаде — 2 золота, 3 серебра и 1 бронза, добавили в пресс-службе.Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них могут участвовать студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.На турнире выступят около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250719/50663172.html
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узбекистан таэквондистка бронза универсиада германия
узбекистан таэквондистка бронза универсиада германия
Рейн-Рур-2025: узбекистанская таэквондистка завоевала бронзу
С 16 по 27 июля в Германии проходит летняя Универсиада 2025. В ней участвуют около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
Таэквондистка из Узбекистана Мадина Мирабзалова завоевала бронзовую медаль на летних играх Универсиады в Германии, сообщает
пресс-служба НОК.
“Таэквондисты пополнили копилку сборной Узбекистана первыми медалями. Наша соотечественница Мадина Мирабзалова удостоена бронзовой награды”, — говорится в сообщении.
Выступая в весовой категории до 57 кг, Мирабзалова в отборочных поединках одержала победу над соперницами из Мексики, Турции и Ливана, успешно дойдя до полуфинала. Но на этом этапе узбекистанка уступила представительнице Бразилии Марии Пачеко и заняла третье место на пьедестале почета.
На сегодняшний день в активе сборной Узбекистана на Универсиаде — 2 золота, 3 серебра и 1 бронза, добавили в пресс-службе.
Летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них могут участвовать студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.
На турнире выступят около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.