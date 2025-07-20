https://uz.sputniknews.ru/20250720/sng-iskusstvennyy-intellekt-diabetologiya-50663851.html

Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили использование ИИ в диабетологии

Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили использование ИИ в диабетологии

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания также находилась Программа сотрудничества стран Содружества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы

2025-07-20T09:50+0500

2025-07-20T09:50+0500

2025-07-20T09:50+0500

снг

медицина

искусственный интеллект

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в диабетологии. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Заседание Экспертного совета прошло в штаб-квартире СНГ.Особое внимание уделили опыту разработки клинических рекомендаций (протоколов) по диагностике и лечению сахарного диабета, порядку их подготовки и обязательности исполнения.Подчеркивалось, что перспектива использования возможностей ИИ в диабетологии должна быть направлена на изучение механизмов развития сахарного диабета и создания новых технологий, оптимизации используемых методов профилактики, диагностики и оценки рисков развития сахарного диабета и его осложнений, мониторинга и лечения заболевания.Представители Европейского регионального бюро ВОЗ рассказали об основных принципах регулирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении и руководства ВОЗ по его использованию.Кроме того, участники встречи обсудили предложения для включения в повестку дня очередного заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

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