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https://uz.sputniknews.ru/20250720/sng-iskusstvennyy-intellekt-diabetologiya-50663851.html
Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили использование ИИ в диабетологии
Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили использование ИИ в диабетологии
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания также находилась Программа сотрудничества стран Содружества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы
2025-07-20T09:50+0500
2025-07-20T09:50+0500
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искусственный интеллект
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в диабетологии. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Заседание Экспертного совета прошло в штаб-квартире СНГ.Особое внимание уделили опыту разработки клинических рекомендаций (протоколов) по диагностике и лечению сахарного диабета, порядку их подготовки и обязательности исполнения.Подчеркивалось, что перспектива использования возможностей ИИ в диабетологии должна быть направлена на изучение механизмов развития сахарного диабета и создания новых технологий, оптимизации используемых методов профилактики, диагностики и оценки рисков развития сахарного диабета и его осложнений, мониторинга и лечения заболевания.Представители Европейского регионального бюро ВОЗ рассказали об основных принципах регулирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении и руководства ВОЗ по его использованию.Кроме того, участники встречи обсудили предложения для включения в повестку дня очередного заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
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узбекистан эксперты снг использование искусственный интеллект диабетология
узбекистан эксперты снг использование искусственный интеллект диабетология

Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили использование ИИ в диабетологии

09:50 20.07.2025
© Getty Images / IaremenkoИскусственный интеллект в медицине
Искусственный интеллект в медицине - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
© Getty Images / Iaremenko
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В фокусе внимания также находилась Программа сотрудничества стран Содружества по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Узбекские эксперты вместе с коллегами по СНГ обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в диабетологии. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГПредставители стран СНГ обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в диабетологии
Представители стран СНГ обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в диабетологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
Представители стран СНГ обсудили вопросы использования искусственного интеллекта в диабетологии
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
Заседание Экспертного совета прошло в штаб-квартире СНГ.
“В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и Европейского регионального бюро ВОЗ. Эксперты обсудили Программу сотрудничества стран СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2021–2025 годы”, — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили опыту разработки клинических рекомендаций (протоколов) по диагностике и лечению сахарного диабета, порядку их подготовки и обязательности исполнения.
“Специалисты также поделились опытом использования искусственного интеллекта в диабетологии. Отметили, что искусственный интеллект имеет потенциально новые преимущества при оказании помощи пациентам – широкий охват пациентов, высокую эффективность и низкую стоимость.
Подчеркивалось, что перспектива использования возможностей ИИ в диабетологии должна быть направлена на изучение механизмов развития сахарного диабета и создания новых технологий, оптимизации используемых методов профилактики, диагностики и оценки рисков развития сахарного диабета и его осложнений, мониторинга и лечения заболевания.
Представители Европейского регионального бюро ВОЗ рассказали об основных принципах регулирования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении и руководства ВОЗ по его использованию.
Кроме того, участники встречи обсудили предложения для включения в повестку дня очередного заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.
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