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https://uz.sputniknews.ru/20250721/chm-po-russkomu-dlya-inostrantsev--2025-registratsiya-50683574.html
ЧМ по русскому языку для иностранцев – 2025: регистрация стартовала
ЧМ по русскому языку для иностранцев – 2025: регистрация стартовала
Sputnik Узбекистан
Участвовать могут иностранные граждане независимо от страны проживания. Для этого необходимо собрать команду из 5 человек в возрасте от 16 до 22 лет с уровнем владения РКИ не ниже A2
2025-07-21T17:00+0500
2025-07-21T17:00+0500
общество
русский язык
чемпионат мира
иностранцы
россия
москва
регистрация
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Стартовала регистрация на Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан организаторы мероприятия.Участвовать в нем могут иностранные граждане независимо от страны проживания. Для этого необходимо собрать команду из 5 человек в возрасте от 16 до 22 лет с уровнем владения русским, как иностранным (РКИ) не ниже A2.Команды будут состязаться не только в знании русского языка, но и в умении отстаивать свою точку зрения, договариваться и многом другом. Участников ждут увлекательные задания: дебаты, детективные игры, квесты и головоломки.На всех этапах сопровождать и поддерживать каждую команду будет тренер-наставник. Им может стать преподаватель русского языка как иностранного, а также любой желающий старше 21 года.Перед началом соревнований для тренеров проведут специальные мастер-классы, в ходе которых они узнают подробности организации чемпионата, а также освоят новые компетенции в области командообразования, интерактивных методик преподавания и современных тенденций в области РКИ.В этом году все команды разделят на Дивизионы по географическому принципу. Чтобы попасть в число лучших, участникам нужно будет доказать, что они сильнейшие в своем регионе.Зарегистрировать команду можно до 15 сентября на сайте russianchampionship.com. Там размещена подробная информация о Чемпионате мира по русскому языку для иностранцев – 2025 и форма для регистрации команд.Организатор — ФГБУ "Интеробразование" при поддержке Минобрнауки РФ.Для справки: в прошлом году Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев собрал больше 2 тыс. участников со всего мира, в том числе из Индии, Китая, Греции, Вьетнама, стран Латинской Америки и др. Финал соревнований прошел в Царском селе, победила команда из Казахстана.
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чемпионат мира русский язык иностранцы регистрация
чемпионат мира русский язык иностранцы регистрация

ЧМ по русскому языку для иностранцев – 2025: регистрация стартовала

17:00 21.07.2025
© Sputnik / Артем ЖитеневТестирование иностранных граждан по русскому языку в здании факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов.
Тестирование иностранных граждан по русскому языку в здании факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Артем Житенев
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Участвовать могут иностранные граждане независимо от страны проживания. Для этого необходимо собрать команду из 5 человек в возрасте от 16 до 22 лет с уровнем владения РКИ не ниже A2.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Стартовала регистрация на Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан организаторы мероприятия.
© russianchampionship.comЧемпионат мира по русскому языку для иностранцев – 2025
Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев – 2025 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев – 2025
© russianchampionship.com
Участвовать в нем могут иностранные граждане независимо от страны проживания. Для этого необходимо собрать команду из 5 человек в возрасте от 16 до 22 лет с уровнем владения русским, как иностранным (РКИ) не ниже A2.
Команды будут состязаться не только в знании русского языка, но и в умении отстаивать свою точку зрения, договариваться и многом другом. Участников ждут увлекательные задания: дебаты, детективные игры, квесты и головоломки.
На всех этапах сопровождать и поддерживать каждую команду будет тренер-наставник. Им может стать преподаватель русского языка как иностранного, а также любой желающий старше 21 года.
Перед началом соревнований для тренеров проведут специальные мастер-классы, в ходе которых они узнают подробности организации чемпионата, а также освоят новые компетенции в области командообразования, интерактивных методик преподавания и современных тенденций в области РКИ.
“Турнир начнется в онлайн-формате. В октябре стартует этап квалификации, где каждому из участников команды нужно будет подтвердить свой уровень владения русским языком как иностранным, а уже в декабре 10 лучших команд отправятся в Москву за счет организаторов, чтобы сразиться в финале за звание чемпионов мира по русскому языку”, — говорится в сообщении.
В этом году все команды разделят на Дивизионы по географическому принципу. Чтобы попасть в число лучших, участникам нужно будет доказать, что они сильнейшие в своем регионе.
Зарегистрировать команду можно до 15 сентября на сайте russianchampionship.com. Там размещена подробная информация о Чемпионате мира по русскому языку для иностранцев – 2025 и форма для регистрации команд.
Организатор — ФГБУ "Интеробразование" при поддержке Минобрнауки РФ.
Для справки: в прошлом году Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев собрал больше 2 тыс. участников со всего мира, в том числе из Индии, Китая, Греции, Вьетнама, стран Латинской Америки и др. Финал соревнований прошел в Царском селе, победила команда из Казахстана.
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