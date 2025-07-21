https://uz.sputniknews.ru/20250721/chm-po-russkomu-dlya-inostrantsev--2025-registratsiya-50683574.html

ЧМ по русскому языку для иностранцев – 2025: регистрация стартовала

ЧМ по русскому языку для иностранцев – 2025: регистрация стартовала

Sputnik Узбекистан

Участвовать могут иностранные граждане независимо от страны проживания. Для этого необходимо собрать команду из 5 человек в возрасте от 16 до 22 лет с уровнем владения РКИ не ниже A2

2025-07-21T17:00+0500

2025-07-21T17:00+0500

2025-07-21T17:00+0500

общество

русский язык

чемпионат мира

иностранцы

россия

москва

регистрация

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Стартовала регистрация на Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан организаторы мероприятия.Участвовать в нем могут иностранные граждане независимо от страны проживания. Для этого необходимо собрать команду из 5 человек в возрасте от 16 до 22 лет с уровнем владения русским, как иностранным (РКИ) не ниже A2.Команды будут состязаться не только в знании русского языка, но и в умении отстаивать свою точку зрения, договариваться и многом другом. Участников ждут увлекательные задания: дебаты, детективные игры, квесты и головоломки.На всех этапах сопровождать и поддерживать каждую команду будет тренер-наставник. Им может стать преподаватель русского языка как иностранного, а также любой желающий старше 21 года.Перед началом соревнований для тренеров проведут специальные мастер-классы, в ходе которых они узнают подробности организации чемпионата, а также освоят новые компетенции в области командообразования, интерактивных методик преподавания и современных тенденций в области РКИ.В этом году все команды разделят на Дивизионы по географическому принципу. Чтобы попасть в число лучших, участникам нужно будет доказать, что они сильнейшие в своем регионе.Зарегистрировать команду можно до 15 сентября на сайте russianchampionship.com. Там размещена подробная информация о Чемпионате мира по русскому языку для иностранцев – 2025 и форма для регистрации команд.Организатор — ФГБУ "Интеробразование" при поддержке Минобрнауки РФ.Для справки: в прошлом году Чемпионат мира по русскому языку для иностранцев собрал больше 2 тыс. участников со всего мира, в том числе из Индии, Китая, Греции, Вьетнама, стран Латинской Америки и др. Финал соревнований прошел в Царском селе, победила команда из Казахстана.

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