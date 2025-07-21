Кинолог: Каким собакам нельзя смотреть в глаза
© Sputnik / Мария КрасовскаяМеждународная выставка собак в Национальном кинологическом центре при Государственном Таможенном комитете Узбекистана
© Sputnik / Мария Красовская
Подписаться
У бездомных собак возможны три ответа на прямой взгляд человека.
Утверждение, что зрительный контакт с собакой опасен и может обернуться нежелательными последствиями верно, если речь идет о бездомных собаках, на собственных питомцев, за редкими исключениями, лучше смотреть почаще, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.
"Все зависит от того, о какой собаке идет речь: о бездомной или домашней. Ситуация кардинально различается. С бездомным животным зрительный контакт действительно нежелателен, а вот в случае своего питомца в каком-то смысле даже необходим", — пояснил специалист.
По его словам, зрительный контакт у животных имеет иной смысл, чем у людей, и, в большинстве случаев, связан с угрозой. Поэтому у собак, чей опыт взаимодействия с человеком минимален, прямой взгляд может вызвать непредсказуемую реакцию.
У бездомных собак возможны три ответа на прямой взгляд человека. Они могут его проигнорировать, испугаться или воспринять как посягательство на свою территорию и ресурсы. В последнем случае собака может напасть на смотрящего на нее человека, рассказал Голубев.
Что касается домашних питомцев, то здесь ситуация другая. Щенки с раннего возраста учатся взаимодействовать с хозяином, в том числе считывать эмоции и устанавливать зрительный контакт, чтобы привлечь внимание. Они привыкают к тому, что шанс быть замеченным возрастает, если пристально смотреть на человека, уточнил специалист.
"Поэтому смотреть на своего питомца можно, за одним исключением: если собака сама отворачивается от вас. Такой сигнал тела может свидетельствовать о стрессе, дискомфорте, попытке избежать конфликта или пойти на примирение", — отметил президент РКФ.
Он считает правильно установленный зрительный контакт важнейшим инструментом в дрессировке. Домашние собаки очень хорошо умеют считывать сигналы и эмоции человека, поэтому во время выполнения команд они часто внимательно смотрят на хозяина, а его доброжелательный взгляд подбадривает их, заключил Голубев.