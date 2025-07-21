https://uz.sputniknews.ru/20250721/kakim-sobakam-nelzya-smotret-v-glaza-50674686.html

Кинолог: Каким собакам нельзя смотреть в глаза

Кинолог: Каким собакам нельзя смотреть в глаза

Sputnik Узбекистан

У бездомных собак возможны три ответа на прямой взгляд человека

2025-07-21T22:03+0500

2025-07-21T22:03+0500

2025-07-21T22:03+0500

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кинолог

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Утверждение, что зрительный контакт с собакой опасен и может обернуться нежелательными последствиями верно, если речь идет о бездомных собаках, на собственных питомцев, за редкими исключениями, лучше смотреть почаще, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.По его словам, зрительный контакт у животных имеет иной смысл, чем у людей, и, в большинстве случаев, связан с угрозой. Поэтому у собак, чей опыт взаимодействия с человеком минимален, прямой взгляд может вызвать непредсказуемую реакцию.У бездомных собак возможны три ответа на прямой взгляд человека. Они могут его проигнорировать, испугаться или воспринять как посягательство на свою территорию и ресурсы. В последнем случае собака может напасть на смотрящего на нее человека, рассказал Голубев.Что касается домашних питомцев, то здесь ситуация другая. Щенки с раннего возраста учатся взаимодействовать с хозяином, в том числе считывать эмоции и устанавливать зрительный контакт, чтобы привлечь внимание. Они привыкают к тому, что шанс быть замеченным возрастает, если пристально смотреть на человека, уточнил специалист.Он считает правильно установленный зрительный контакт важнейшим инструментом в дрессировке. Домашние собаки очень хорошо умеют считывать сигналы и эмоции человека, поэтому во время выполнения команд они часто внимательно смотрят на хозяина, а его доброжелательный взгляд подбадривает их, заключил Голубев.

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