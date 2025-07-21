https://uz.sputniknews.ru/20250721/kreml-dopuskaet-vozmojnost-vstrechi-putina-i-trampa-v-kitae-50687419.html

Кремль допускает возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае

Кремль допускает возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае

Sputnik Узбекистан

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа –3 сентября Путин планирует посетить Китай

2025-07-21T17:37+0500

2025-07-21T17:37+0500

2025-07-21T17:37+0500

китай

сша

россия

в мире

владимир путин

дональд трамп

украина

азербайджан

дмитрий песков

кремль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1004/10/10041074_0:102:3095:1843_1920x0_80_0_0_e72e14b46df3bc2627ebb20c64f3a818.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа – 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.Другие заявления Пескова

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кремль встреча китай владимир путин дональд трамп