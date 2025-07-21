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Кремль допускает возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае
Кремль допускает возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае
Sputnik Узбекистан
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа –3 сентября Путин планирует посетить Китай
2025-07-21T17:37+0500
2025-07-21T17:37+0500
китай
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дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа – 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.Другие заявления Пескова
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кремль встреча китай владимир путин дональд трамп
кремль встреча китай владимир путин дональд трамп

Кремль допускает возможность проведения встречи Путина и Трампа в Китае

17:37 21.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа – 3 сентября Путин планирует посетить Китай.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Кремле не исключают, что вопрос о целесообразности проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Китае может быть поднят, если последний тоже будет там, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа – 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Если так случится, что он (Трамп — ред.) тоже там окажется, то, конечно, нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Другие заявления Пескова
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