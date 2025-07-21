https://uz.sputniknews.ru/20250721/pervaya-pomosch-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-50682428.html

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе — инфографика

Первая помощь при тепловом и солнечном ударе — инфографика

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане не спадает летняя жара. Особенно подвержены ее воздействию дети, пожилые и люди с избыточным весом

2025-07-21T15:30+0500

2025-07-21T15:30+0500

2025-07-21T15:30+0500

инфографика

солнце

тепловой удар

удар

помощь

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Июль — макушка лета. Лето 2025-го поставило свои температурные антирекорды. В такую погоду возрастает риск получения солнечного или теплового удара.Состояние может развиваться у людей любого возраста и пола, однако, чаще всего страдают дети, пожилые и люди с избыточным весом.Солнечный удар возникает из-за воздействия прямых солнечных лучей на голову, а тепловой может произойти даже в пасмурную погоду в закрытом помещении. При тепловом ударе перегревается все тело.Симптомы солнечного и теплового удара схожи. Поэтому очень важно знать, как помочь себе или другим в этой ситуации.Рекомендации — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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