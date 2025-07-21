https://uz.sputniknews.ru/20250721/pervaya-pomosch-pri-teplovom-i-solnechnom-udare-50682428.html
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе — инфографика
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе — инфографика
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане не спадает летняя жара. Особенно подвержены ее воздействию дети, пожилые и люди с избыточным весом
2025-07-21T15:30+0500
2025-07-21T15:30+0500
2025-07-21T15:30+0500
инфографика
солнце
тепловой удар
удар
помощь
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Июль — макушка лета. Лето 2025-го поставило свои температурные антирекорды. В такую погоду возрастает риск получения солнечного или теплового удара.Состояние может развиваться у людей любого возраста и пола, однако, чаще всего страдают дети, пожилые и люди с избыточным весом.Солнечный удар возникает из-за воздействия прямых солнечных лучей на голову, а тепловой может произойти даже в пасмурную погоду в закрытом помещении. При тепловом ударе перегревается все тело.Симптомы солнечного и теплового удара схожи. Поэтому очень важно знать, как помочь себе или другим в этой ситуации.Рекомендации — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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тепловой удар солнечный удар первая помощь узбекистан лето жара
тепловой удар солнечный удар первая помощь узбекистан лето жара
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе — инфографика
В Узбекистане не спадает летняя жара. Особенно подвержены ее воздействию дети, пожилые и люди с избыточным весом.
Июль — макушка лета. Лето 2025-го поставило свои температурные антирекорды. В такую погоду возрастает риск получения солнечного или теплового удара.
Состояние может развиваться у людей любого возраста и пола, однако, чаще всего страдают дети, пожилые и люди с избыточным весом.
Солнечный удар возникает из-за воздействия прямых солнечных лучей на голову, а тепловой может произойти даже в пасмурную погоду в закрытом помещении. При тепловом ударе перегревается все тело.
Симптомы солнечного и теплового удара схожи. Поэтому очень важно знать, как помочь себе или другим в этой ситуации.
Рекомендации — в инфографике Sputnik Узбекистан.