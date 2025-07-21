https://uz.sputniknews.ru/20250721/reyn-rur-2025-taekvondist-iuzbekistan-medal-50673839.html

Рейн-Рур-2025: таэквондист из Узбекистана завевал медаль на Универсиаде

Рейн-Рур-2025: таэквондист из Узбекистана завевал медаль на Универсиаде

Sputnik Узбекистан

В активе сборной республике на данный момент — 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали

2025-07-21T09:50+0500

2025-07-21T09:50+0500

2025-07-21T09:50+0500

спорт

таэквондо

узбекистанец

летняя универсиада

германия

медаль

бронза

нок узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/15/50674022_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7c46e1144af335f00b701c462ef1ebed.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. На проходящей в Германии Всемирной летней Универсиаде сборная Узбекистана завоевала очередную бронзовую медаль. На этот раз в число призеров вошел таэквондист Шамсиддин Курбонов, сообщает пресс-служба НОК.После этого результата в активе сборной Узбекистана на данный момент имеются 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, добавили в пресс-службе.Напомним, что летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан таэквондо медаль универсиада