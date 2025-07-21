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Рейн-Рур-2025: таэквондист из Узбекистана завевал медаль на Универсиаде
Рейн-Рур-2025: таэквондист из Узбекистана завевал медаль на Универсиаде
Sputnik Узбекистан
В активе сборной республике на данный момент — 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали
2025-07-21T09:50+0500
2025-07-21T09:50+0500
2025-07-21T09:50+0500
спорт
таэквондо
узбекистанец
летняя универсиада
германия
медаль
бронза
нок узбекистана
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. На проходящей в Германии Всемирной летней Универсиаде сборная Узбекистана завоевала очередную бронзовую медаль. На этот раз в число призеров вошел таэквондист Шамсиддин Курбонов, сообщает пресс-служба НОК.После этого результата в активе сборной Узбекистана на данный момент имеются 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, добавили в пресс-службе.Напомним, что летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
германия
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узбекистан таэквондо медаль универсиада
узбекистан таэквондо медаль универсиада
Рейн-Рур-2025: таэквондист из Узбекистана завевал медаль на Универсиаде
В активе сборной республике на данный момент — 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
На проходящей в Германии Всемирной летней Универсиаде сборная Узбекистана завоевала очередную бронзовую медаль. На этот раз в число призеров вошел таэквондист Шамсиддин Курбонов, сообщает
пресс-служба НОК.
“Выступая в весовой категории до 58 кг, наш соотечественник в отборочных поединках одолел соперников из Пакистана, Турции и Японии. Однако в полуфинале уступил представителю Таиланда Сиравиту Махамаду и в итоге стал обладателем бронзовой медали”, — говорится в сообщении.
После этого результата в активе сборной Узбекистана на данный момент имеются 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, добавили в пресс-службе.
Напомним, что летняя Универсиада 2025 проходит с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
Соревнования по 18 видам спорта организованы в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвуют студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет или те, кто окончил университет в 2024 году.
Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.