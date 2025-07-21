https://uz.sputniknews.ru/20250721/stambul-den-investorov-uzbekistana-50676735.html
В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана
В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между РУз и Турцией
2025-07-21T11:31+0500
2025-07-21T11:31+0500
2025-07-21T11:31+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Соответствующей договоренности достигли Посол Узбекистана Илхом Хайдаров и президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджиклыоглу.В ходе встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами.Президент TOBB отметил, что с 2024 года развивается сотрудничество с Узбекистаном в области текстильной, кожевенной, стекольной промышленности, в сферах фармацевтики, производства стройматериалов, мебели и ювелирных изделий, ведутся переговоры по совместным проектам.Также речь шла о расширении взаимодействия с университетом TOBB ETÜ и дальнейшем увеличении визитов квалифицированных преподавателей из Анкары в Ташкент. В настоящее время 30 студентов ташкентского филиала университета TOBB ETÜ проходят обучение в Анкаре.
https://uz.sputniknews.ru/20250620/50049152.html
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стамбул турция узбекистан инвесторы
стамбул турция узбекистан инвесторы
В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между РУз и Турцией.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Соответствующей договоренности достигли Посол Узбекистана Илхом Хайдаров и президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджиклыоглу.
В ходе встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами.
Президент TOBB отметил, что с 2024 года развивается сотрудничество с Узбекистаном в области текстильной, кожевенной, стекольной промышленности, в сферах фармацевтики, производства стройматериалов, мебели и ювелирных изделий, ведутся переговоры по совместным проектам.
“Достигнута договоренность о совместной организации "Дня инвесторов Узбекистана" в Стамбуле в сентябре-октябре этого года, а также дальнейшем развитии межрегионального сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Также речь шла о расширении взаимодействия с университетом TOBB ETÜ и дальнейшем увеличении визитов квалифицированных преподавателей из Анкары в Ташкент. В настоящее время 30 студентов ташкентского филиала университета TOBB ETÜ проходят обучение в Анкаре.