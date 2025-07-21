https://uz.sputniknews.ru/20250721/stambul-den-investorov-uzbekistana-50676735.html

В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана

В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между РУз и Турцией

2025-07-21T11:31+0500

2025-07-21T11:31+0500

2025-07-21T11:31+0500

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стамбул

узбекистан

сотрудничество

инвестиции

экономика

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Стамбуле пройдет День инвесторов Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Соответствующей договоренности достигли Посол Узбекистана Илхом Хайдаров и президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Рифат Хисарджиклыоглу.В ходе встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами.Президент TOBB отметил, что с 2024 года развивается сотрудничество с Узбекистаном в области текстильной, кожевенной, стекольной промышленности, в сферах фармацевтики, производства стройматериалов, мебели и ювелирных изделий, ведутся переговоры по совместным проектам.Также речь шла о расширении взаимодействия с университетом TOBB ETÜ и дальнейшем увеличении визитов квалифицированных преподавателей из Анкары в Ташкент. В настоящее время 30 студентов ташкентского филиала университета TOBB ETÜ проходят обучение в Анкаре.

https://uz.sputniknews.ru/20250620/50049152.html

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