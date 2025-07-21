https://uz.sputniknews.ru/20250721/utechka-perekisi-vodoroda-v-tashkente-50676188.html
Утечка перекиси водорода в Ташкенте — что известно к этому часу
Утечка перекиси водорода в Ташкенте — что известно к этому часу
Sputnik Узбекистан
В ночь на 21 июня жители улицы Узумбог Алмазарского района столицы пожаловались на сильный запах сероводорода
2025-07-21T10:30+0500
2025-07-21T10:30+0500
2025-07-21T10:30+0500
общество
узбекистан
ташкент
алмазарский район
мчс
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ТАШКЕНТ, 21 июля — Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента произошла утечка перекиси водорода, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.В ночь на 21 июля поступило сообщение о запахе серы в воздухе на улице Узумбог. После получения сигнала, сотрудники отделов радиационной, химической и медико-биологической защиты УЧС столицы оперативно прибыли на место.Предварительное изучение выявило утечку перекиси водорода из резервуара на одном из складов. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли дополнительные силы и средства. В 4:00 утечку устранили.В ведомстве добавили, что, обстановка находится под полным контролем и, в настоящее время, ведется расследование причин происшествия.Для справки: перекись водорода (H₂O₂) — это бесцветная жидкость с сильными окислительными свойствами. Она используется в быту, в медицине и промышленности.Концентрированные водные растворы перекиси водорода (пероксида водорода) взрывоопасны. В некоторых условиях вещество может порождать взрыв под давлением, например, при высокой температуре, наличии загрязняющих веществ, попадании УФ-излучения, соприкосновении с органическими веществами, оксидами и ионами металлов.
узбекистан
ташкент
алмазарский район
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утечка перекись водорода ташкент
утечка перекись водорода ташкент
Утечка перекиси водорода в Ташкенте — что известно к этому часу
В ночь на 21 июня жители улицы Узумбог Алмазарского района столицы пожаловались на сильный запах сероводорода.
ТАШКЕНТ, 21 июля — Sputnik.
В Алмазарском районе Ташкента произошла утечка перекиси водорода, сообщает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
В ночь на 21 июля поступило сообщение о запахе серы в воздухе на улице Узумбог. После получения сигнала, сотрудники отделов радиационной, химической и медико-биологической защиты УЧС столицы оперативно прибыли на место.
Предварительное изучение выявило утечку перекиси водорода из резервуара на одном из складов. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли дополнительные силы и средства. В 4:00 утечку устранили.
В ведомстве добавили, что, обстановка находится под полным контролем и, в настоящее время, ведется расследование причин происшествия.
Для справки: перекись водорода (H₂O₂) — это бесцветная жидкость с сильными окислительными свойствами. Она используется в быту, в медицине и промышленности.
Концентрированные водные растворы перекиси водорода (пероксида водорода) взрывоопасны. В некоторых условиях вещество может порождать взрыв под давлением, например, при высокой температуре, наличии загрязняющих веществ, попадании УФ-излучения, соприкосновении с органическими веществами, оксидами и ионами металлов.