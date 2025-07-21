В ЕЭК рассказали о защите прав потребителей в ЕАЭС
© Ритм ЕвразииФлаги стран ЕАЭС
© Ритм Евразии
Подписаться
Государства Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Защита прав потребителей – одно из важных направлений совместной работы стран Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
“Это один из основополагающих принципов направлений работы, который прописан в Договоре о Союзе. Одной из основных площадок этой системной работы в ЕАЭС является консультативный комитет Комиссии, в работе которого принимают участие представители госорганов, общественных организаций, бизнеса. На этой площадке обсуждаются имеющиеся проблемные вопросы, разрабатываются системные подходы к их решению, вырабатываются те или иные рекомендации”, — рассказал директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич.
Государства ЕАЭС стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка.
Результатом этой системной работы является принятие более 20 рекомендаций по защите прав потребителей. Их использование на практике позволяет реализовать защиту их прав в полной мере.
“Важным элементом в этом вопросе является принятие в ЕАЭС первой Программы совместных действий стран Союза по защите прав потребителей. Важный результат системной целенаправленной работы — данные опроса, который проводится по этому направлению. Результаты свидетельствуют, что более 60% граждан Союза удовлетворены или воспринимают, как защищенные свои права”, — отметил Синкевич.