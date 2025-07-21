https://uz.sputniknews.ru/20250721/zaschita-prav-potrebiteley-eaeu-50681811.html

В ЕЭК рассказали о защите прав потребителей в ЕАЭС

В ЕЭК рассказали о защите прав потребителей в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Государства Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка

2025-07-21T15:00+0500

2025-07-21T15:00+0500

2025-07-21T15:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

права

потребители

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Защита прав потребителей – одно из важных направлений совместной работы стран Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Государства ЕАЭС стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка.Результатом этой системной работы является принятие более 20 рекомендаций по защите прав потребителей. Их использование на практике позволяет реализовать защиту их прав в полной мере.

https://uz.sputniknews.ru/20250720/eaeu-jilye-stroitelstvo-dannyye-50670791.html

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