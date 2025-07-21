Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250721/zaschita-prav-potrebiteley-eaeu-50681811.html
В ЕЭК рассказали о защите прав потребителей в ЕАЭС
В ЕЭК рассказали о защите прав потребителей в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Государства Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка
2025-07-21T15:00+0500
2025-07-21T15:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
права
потребители
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49481855_0:137:1201:812_1920x0_80_0_0_77864d4c7fd6d262932373c3ad1eb0ff.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Защита прав потребителей – одно из важных направлений совместной работы стран Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Государства ЕАЭС стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка.Результатом этой системной работы является принятие более 20 рекомендаций по защите прав потребителей. Их использование на практике позволяет реализовать защиту их прав в полной мере.
https://uz.sputniknews.ru/20250720/eaeu-jilye-stroitelstvo-dannyye-50670791.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/15/49481855_0:24:1201:924_1920x0_80_0_0_a2401ddc1620b8de2dd5c95624851ae3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еэк защита права потребители еаэс
еэк защита права потребители еаэс

В ЕЭК рассказали о защите прав потребителей в ЕАЭС

15:00 21.07.2025
© Ритм ЕвразииФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2025
© Ритм Евразии
Подписаться
Государства Союза стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Защита прав потребителей – одно из важных направлений совместной работы стран Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
“Это один из основополагающих принципов направлений работы, который прописан в Договоре о Союзе. Одной из основных площадок этой системной работы в ЕАЭС является консультативный комитет Комиссии, в работе которого принимают участие представители госорганов, общественных организаций, бизнеса. На этой площадке обсуждаются имеющиеся проблемные вопросы, разрабатываются системные подходы к их решению, вырабатываются те или иные рекомендации”, — рассказал директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич.
Государства ЕАЭС стремятся к балансу интересов бизнеса и общества, создавая справедливые и безопасные условия для всех участников рынка.
Результатом этой системной работы является принятие более 20 рекомендаций по защите прав потребителей. Их использование на практике позволяет реализовать защиту их прав в полной мере.

“Важным элементом в этом вопросе является принятие в ЕАЭС первой Программы совместных действий стран Союза по защите прав потребителей. Важный результат системной целенаправленной работы — данные опроса, который проводится по этому направлению. Результаты свидетельствуют, что более 60% граждан Союза удовлетворены или воспринимают, как защищенные свои права”, — отметил Синкевич.

Строительство многоэтажки - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2025
ЕАЭС и Узбекистан
На сколько увеличился объем ввода жилья в странах ЕАЭС
Вчера, 16:00
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0