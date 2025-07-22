Что предлагают представители Узбекистана на ЦМЭФ в Душанбе
© Getty Images / saiko3pГород Душанбе
© Getty Images / saiko3p
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В столице Таджикистана стартовал Первый Центральноазиатский международный экономический форум, объединивший более 500 представителей органов власти, лидеров бизнеса, науки, культуры и СМИ из стран региона и России.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. На Первом Центральноазиатском международном экономическом форуме, стартовавшем сегодня в столице Таджикистана Душанбе, исполняющий обязанности замглавы МИПТ Узбекистана Шохрух Гуламов озвучил приоритеты республики в промкооперации с другими странами, сообщает корреспондент Sputnik Таджикистан.
По словам Гуламова, это:
металлургия и производство качественной стали;
автомобилестроение, машиностроение и станкостроение;
текстильная промышленность и глубокая переработка хлопка;
аграрная и пищевая индустрии;
химическая и фармацевтическая промышленность.
На полях ЦМЭФ он также отметил, что странам ЦА нужно уделять внимание вопросам транспорта и логистики, так как они не имеют выхода к морю.
О том, каким образом можно наладить промкооперацию, с учетом интересов всех сторон рассказал глава СЭЗ "Навои" в Узбекистане Хабиб Абдуллаев. В качестве иллюстрации сказанного, он предложил таджикской стороне совместный проект ювелирного кластера.
"Узбекистан производит очень большой объем золота. Экспортируется золото в слитках, а руководством страны поставлена задача экспортировать готовые изделия. В CЭЗ "Ишкашим" в Таджикистане могла бы идти обработка изумрудов и других драгоценных камней, и готовые камни могли бы привозить в Узбекистан для совместного производства готовой продукции", — сказал Абдуллаев.
Он добавил, что в Узбекистане создана целая система поддержки ювелирной промышленности.
"Я считаю, что проект жизнеспособный и необходимый, как Узбекистану, так и Таджикистану, потому что мы по отдельности не можем реализовать до конца наш потенциал", — отметил глава СЭЗ "Навои", обращаясь к таджикским партнерам.
Центральноазиатский международный экономический форум в Душанбе объединил участников из стран ЦА и России: представителей органов власти, лидеров бизнеса, науки, культуры и СМИ. Они обсуждают актуальные вопросы экономического развития региона, политического взаимодействия, культурной интеграции и гуманитарного сотрудничества.
© SputnikВ Душанбе стартовал Первый Центральноазиатский международный экономический форум
В Душанбе стартовал Первый Центральноазиатский международный экономический форум
© Sputnik
ЦМЭФ — заключительный этап экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", преодолевшей более 10 тыс. км по территории пяти стран: России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
В повестке основного мероприятия программы – пленарной сессии "Формируем региональное пространство доверия, партнерства и дружбы" — ключевые вопросы взаимодействия на всем евразийском пространстве.
Деловая программа форума включает тематические сессии по гуманитарным связям, туризму, женскому предпринимательству, свободным экономическим зонам, цифровизации, логистике, экологии и международному сотрудничеству.