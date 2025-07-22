https://uz.sputniknews.ru/20250722/kak-izmenilsya-vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-50702537.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

В первом полугодии 2025-го на экспорт пришлось $16,89 млрд, а на импорт — $20,13 млрд

2025-07-22T18:10+0500

2025-07-22T18:10+0500

2025-07-22T18:10+0500

инфографика

узбекистан

импорт

экспорт

торговля

товарооборот

статистика

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По данным Национального комитета по статистике, в январе – июне этого года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $37 млрд.Он увеличился на 16,1% ($5,1 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.На экспорт пришлось $16,89 млрд (увеличение на 29,1%), на импорт — $20,13 млрд (увеличился на 7%).В результате сальдо внешнеторгового оборота составило отрицательный баланс на сумму $3,2 млрд.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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