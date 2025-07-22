Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика
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Национальный комитет по статистике опубликовал данные за первое полугодие 2025-го.
По итогам первого полугодия 2025 года рост экономики Узбекистана значительно ускорился.
По данным Национального комитета по статистике, темпы роста валового внутреннего продукта за январь–июнь составили 7,2%. Это на 0,6 процентного пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года (6,6%).
Одновременно наблюдается снижение инфляционного давления: индекс потребительских цен замедлился с прошлогодних 5,2% до 4,2%. Реальные доходы населения выросли на 9,5% против 11,9% годом ранее.
Кроме того:
рост промышленного производства составил 6,6%;
объем строительных работ увеличился на 10,7%;
розничный товарооборот вырос на 9,7%;
объем оказанных рыночных услуг — на 13,3%;
сельское, лесное и рыбное хозяйство показали рост на 4%;
внешнеторговый оборот увеличился на 16,1 % (экспорт вырос на 29,1%, импорт — на 7%);
рост объемов грузоперевозок составил 1,8%;
рост объемов пассажирских перевозок — 6%;
Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.