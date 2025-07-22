Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250722/naskolko-vyros-vvp-uzbekistana-50699609.html
Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика
Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Национальный комитет по статистике опубликовал данные за первое полугодие 2025-го
2025-07-22T15:00+0500
2025-07-22T15:00+0500
инфографика
узбекистан
ввп
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/16/50696385_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73f661868bf4585d2d19738ff979a574.png
По итогам первого полугодия 2025 года рост экономики Узбекистана значительно ускорился.По данным Национального комитета по статистике, темпы роста валового внутреннего продукта за январь–июнь составили 7,2%. Это на 0,6 процентного пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года (6,6%).ВВП Узбекистана будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы — прогноз ЕАБРОдновременно наблюдается снижение инфляционного давления: индекс потребительских цен замедлился с прошлогодних 5,2% до 4,2%. Реальные доходы населения выросли на 9,5% против 11,9% годом ранее.Кроме того:Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/16/50696385_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_82b65534a30fe5a82bbe8b309f6675db.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ввп узбекистан рост национальный комитет по статистике
ввп узбекистан рост национальный комитет по статистике

Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика

15:00 22.07.2025
Подписаться
Национальный комитет по статистике опубликовал данные за первое полугодие 2025-го.
По итогам первого полугодия 2025 года рост экономики Узбекистана значительно ускорился.
По данным Национального комитета по статистике, темпы роста валового внутреннего продукта за январь–июнь составили 7,2%. Это на 0,6 процентного пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года (6,6%).
ВВП Узбекистана будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы — прогноз ЕАБР
Одновременно наблюдается снижение инфляционного давления: индекс потребительских цен замедлился с прошлогодних 5,2% до 4,2%. Реальные доходы населения выросли на 9,5% против 11,9% годом ранее.
Кроме того:
рост промышленного производства составил 6,6%;
объем строительных работ увеличился на 10,7%;
розничный товарооборот вырос на 9,7%;
объем оказанных рыночных услуг — на 13,3%;
сельское, лесное и рыбное хозяйство показали рост на 4%;
внешнеторговый оборот увеличился на 16,1 % (экспорт вырос на 29,1%, импорт — на 7%);
рост объемов грузоперевозок составил 1,8%;
рост объемов пассажирских перевозок — 6%;
Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Насколько вырос ВВП Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Насколько вырос ВВП Узбекистана - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0