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Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика

Насколько вырос ВВП Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Национальный комитет по статистике опубликовал данные за первое полугодие 2025-го

2025-07-22T15:00+0500

2025-07-22T15:00+0500

2025-07-22T15:00+0500

инфографика

узбекистан

ввп

статистика

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По итогам первого полугодия 2025 года рост экономики Узбекистана значительно ускорился.По данным Национального комитета по статистике, темпы роста валового внутреннего продукта за январь–июнь составили 7,2%. Это на 0,6 процентного пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года (6,6%).ВВП Узбекистана будет демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы — прогноз ЕАБРОдновременно наблюдается снижение инфляционного давления: индекс потребительских цен замедлился с прошлогодних 5,2% до 4,2%. Реальные доходы населения выросли на 9,5% против 11,9% годом ранее.Кроме того:Рост ВВП по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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