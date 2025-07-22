https://uz.sputniknews.ru/20250722/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novotoretskoe-v-dnr-50707766.html
СВО: российские бойцы освободили Новоторецкое в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Новоторецкое в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2025-07-22T16:03+0500
2025-07-22T16:03+0500
2025-07-22T16:03+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Российская армия освободила Новоторецкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области, добавили в российском военном ведомстве.ВСУ потеряли:
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россия бойцы днр
СВО: российские бойцы освободили Новоторецкое в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik.
Российская армия освободила Новоторецкое в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области, добавили в российском военном ведомстве.
две боевые бронированные машины;
шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании.