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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250722/rossiyskie-boytsy-osvobodili-novotoretskoe-v-dnr-50707766.html
СВО: российские бойцы освободили Новоторецкое в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Новоторецкое в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр"
2025-07-22T16:03+0500
2025-07-22T16:03+0500
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Российская армия освободила Новоторецкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области, добавили в российском военном ведомстве.ВСУ потеряли:
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россия бойцы днр
россия бойцы днр

СВО: российские бойцы освободили Новоторецкое в ДНР

16:03 22.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Российская армия освободила Новоторецкое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоторецкое Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Красноармейск, Петровского, Удачное, Полтавка Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области, добавили в российском военном ведомстве.
ВСУ потеряли:
до 365 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
два автомобиля;
шесть орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Braveheart" производства Великобритании.
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