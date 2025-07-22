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https://uz.sputniknews.ru/20250722/xamkorlik-2025-zavershilis-rossiysko-uzbekskie-ucheniya-50694703.html
"Хамкорлик-2025”: завершились российско-узбекские военные тактические учения
"Хамкорлик-2025”: завершились российско-узбекские военные тактические учения
Sputnik Узбекистан
Они были направлены на противодействие незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах
2025-07-22T12:10+0500
2025-07-22T12:10+0500
узбекистан
россия
военные учения
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Завершились совместные тактические учения армий России и Узбекистана "Хамкорлик-2025”, сообщает пресс-служба Минобороны России.Их активная фаза проходила с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.В ходе учений воинские контингенты отработали:После завершения практических действий на полигоне прошла церемония закрытия учений. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран. Наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные знаки отличия, грамоты и ценные подарки.
узбекистан
россия
сурхандарьинская область
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россия узбекистан учения
россия узбекистан учения

"Хамкорлик-2025”: завершились российско-узбекские военные тактические учения

12:10 22.07.2025
© Минобороны России Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
© Минобороны России
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Они были направлены на противодействие незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Завершились совместные тактические учения армий России и Узбекистана "Хамкорлик-2025”, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Их активная фаза проходила с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.
© Минобороны России Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
© Минобороны России
В ходе учений воинские контингенты отработали:
управление подразделениями при обнаружении и уничтожении в приграничных районах мелких групп незаконных вооруженных формирований, нарушивших государственную границу;
управление подразделениями при уничтожении групп НВФ, занявших сооружения и позиции в приграничных районах;
занятие общевойсковыми подразделениями захваченных сооружений и позиций;
ведение борьбы с мелкими группами противника;
организацию штурма и зачистки населенного пункта, занятого боевиками НВФ.
"Совместное военное тактическое учение вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований на полигоне "Термез" в Узбекистане", — говорится в сообщении.
© Минобороны России Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2025
Завершилось совместное военное тактическое учение вооружённых сил Российской Федерации и Республики Узбекистан
© Минобороны России
После завершения практических действий на полигоне прошла церемония закрытия учений. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран. Наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные знаки отличия, грамоты и ценные подарки.
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