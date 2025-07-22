https://uz.sputniknews.ru/20250722/xamkorlik-2025-zavershilis-rossiysko-uzbekskie-ucheniya-50694703.html

"Хамкорлик-2025”: завершились российско-узбекские военные тактические учения

"Хамкорлик-2025”: завершились российско-узбекские военные тактические учения

Sputnik Узбекистан

Они были направлены на противодействие незаконным вооруженным формированиям в приграничных районах

2025-07-22T12:10+0500

2025-07-22T12:10+0500

2025-07-22T12:10+0500

узбекистан

россия

военные учения

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Завершились совместные тактические учения армий России и Узбекистана "Хамкорлик-2025”, сообщает пресс-служба Минобороны России.Их активная фаза проходила с 15 по 21 июля на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области.В ходе учений воинские контингенты отработали:После завершения практических действий на полигоне прошла церемония закрытия учений. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны двух стран. Наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные знаки отличия, грамоты и ценные подарки.

узбекистан

россия

сурхандарьинская область

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