На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
© пресс-служба Enter Engineering
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Пуск компрессорной станции позволит существенно увеличить здесь объемы добычи газа, сформировать дополнительную ресурсную базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет стабильной поставки природного газа на Устюртский ГХК.
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект, сообщает пресс-служба компании Enter Engineering — генподрядчика проекта.
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
На месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
© пресс-служба Enter Engineering
"В Республике Каракалпакстан успешно завершены общестроительные и монтажные работы проекта строительства Дожимной компрессорной станции (ДКС) "Сургиль" — одного из ключевых объектов в системе обеспечения энергетической безопасности Узбекистана", — говорится в сообщении.
Дожимная компрессорная станция предназначена для повышения давления природного газа месторождения "Сургиль" с последующей подачей на переработку на Устюртский газохимический комплекс, где производят полимеры из ценных компонентов, которые извлекают из состава сырьевого газа.
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
На месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
© пресс-служба Enter Engineering
Годовая производительность проекта по компримированию газа ( его промышленной обработке и подготовке путем сжатия и повышения давления с помощью компрессора) — 1,8 млрд кубометров газа или 4,8 млн кубометров в сутки.
Согласно проектным решениям, дожимная компрессорная станция состоит из двух параллельно работающих газоперекачивающих агрегатов, производства компании Baker Hughes.
В настоящее время начали пусконаладочные работы на газоперекачивающих агрегатах.
"Пуск компрессорной станции позволит существенно увеличить объемы добычи газа на месторождении "Сургиль" и сформировать дополнительную ресурсную базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет стабильной поставки природного газа на Устюртский ГХК", — говорится в сообщении.
Кроме того, новые мощности позволят увеличить добычу газа с месторождений Устюртского газодобывающего управления, за счет перенаправления газа низконапорных месторождений на компримирование.
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
На месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
© пресс-служба Enter Engineering
Реализация данного проекта имеет не только стратегическое, но и важное социальное значение: рост добычи природного газа способствует надежному энергоснабжению населения, предприятий и соцучреждений, созданию новых рабочих мест, а также устойчивому экономическому развитию регионов, добавили в пресс-службе.