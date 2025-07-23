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https://uz.sputniknews.ru/20250723/mestorojdeniye-surgil-karakalpakstan-proyekt-50807475.html
На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект
На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект
Sputnik Узбекистан
Пуск компрессорной станции позволит существенно увеличить здесь объемы добычи газа, сформировать дополнительную ресурсную базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет стабильной поставки природного газа на Устюртский ГХК
2025-07-23T18:10+0500
2025-07-23T18:10+0500
проект
каракалпакстан
месторождение
природный газ
энергетика
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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект, сообщает пресс-служба компании Enter Engineering — генподрядчика проекта.Дожимная компрессорная станция предназначена для повышения давления природного газа месторождения "Сургиль" с последующей подачей на переработку на Устюртский газохимический комплекс, где производят полимеры из ценных компонентов, которые извлекают из состава сырьевого газа.Годовая производительность проекта по компримированию газа ( его промышленной обработке и подготовке путем сжатия и повышения давления с помощью компрессора) — 1,8 млрд кубометров газа или 4,8 млн кубометров в сутки.Согласно проектным решениям, дожимная компрессорная станция состоит из двух параллельно работающих газоперекачивающих агрегатов, производства компании Baker Hughes.В настоящее время начали пусконаладочные работы на газоперекачивающих агрегатах.Кроме того, новые мощности позволят увеличить добычу газа с месторождений Устюртского газодобывающего управления, за счет перенаправления газа низконапорных месторождений на компримирование.Реализация данного проекта имеет не только стратегическое, но и важное социальное значение: рост добычи природного газа способствует надежному энергоснабжению населения, предприятий и соцучреждений, созданию новых рабочих мест, а также устойчивому экономическому развитию регионов, добавили в пресс-службе.
каракалпакстан
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месторождение каракалпакстан проект
месторождение каракалпакстан проект

На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект

18:10 23.07.2025
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
На месторождении Сургиль реализуется стратегически важный энергетический проект - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
© пресс-служба Enter Engineering
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Пуск компрессорной станции позволит существенно увеличить здесь объемы добычи газа, сформировать дополнительную ресурсную базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет стабильной поставки природного газа на Устюртский ГХК.
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект, сообщает пресс-служба компании Enter Engineering — генподрядчика проекта.
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
На месторождении Сургиль реализуется стратегически важный энергетический проект - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
На месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
© пресс-служба Enter Engineering
"В Республике Каракалпакстан успешно завершены общестроительные и монтажные работы проекта строительства Дожимной компрессорной станции (ДКС) "Сургиль" — одного из ключевых объектов в системе обеспечения энергетической безопасности Узбекистана", — говорится в сообщении.
Дожимная компрессорная станция предназначена для повышения давления природного газа месторождения "Сургиль" с последующей подачей на переработку на Устюртский газохимический комплекс, где производят полимеры из ценных компонентов, которые извлекают из состава сырьевого газа.
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
На месторождении Сургиль реализуется стратегически важный энергетический проект - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
На месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
© пресс-служба Enter Engineering
Годовая производительность проекта по компримированию газа ( его промышленной обработке и подготовке путем сжатия и повышения давления с помощью компрессора) — 1,8 млрд кубометров газа или 4,8 млн кубометров в сутки.
Согласно проектным решениям, дожимная компрессорная станция состоит из двух параллельно работающих газоперекачивающих агрегатов, производства компании Baker Hughes.
В настоящее время начали пусконаладочные работы на газоперекачивающих агрегатах.
"Пуск компрессорной станции позволит существенно увеличить объемы добычи газа на месторождении "Сургиль" и сформировать дополнительную ресурсную базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет стабильной поставки природного газа на Устюртский ГХК", — говорится в сообщении.
Кроме того, новые мощности позволят увеличить добычу газа с месторождений Устюртского газодобывающего управления, за счет перенаправления газа низконапорных месторождений на компримирование.
© пресс-служба Enter EngineeringНа месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
На месторождении Сургиль реализуется стратегически важный энергетический проект - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
На месторождении "Сургиль" реализуется стратегически важный энергетический проект
© пресс-служба Enter Engineering
Реализация данного проекта имеет не только стратегическое, но и важное социальное значение: рост добычи природного газа способствует надежному энергоснабжению населения, предприятий и соцучреждений, созданию новых рабочих мест, а также устойчивому экономическому развитию регионов, добавили в пресс-службе.
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