https://uz.sputniknews.ru/20250723/mestorojdeniye-surgil-karakalpakstan-proyekt-50807475.html

На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект

На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект

Sputnik Узбекистан

Пуск компрессорной станции позволит существенно увеличить здесь объемы добычи газа, сформировать дополнительную ресурсную базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет стабильной поставки природного газа на Устюртский ГХК

2025-07-23T18:10+0500

2025-07-23T18:10+0500

2025-07-23T18:10+0500

проект

каракалпакстан

месторождение

природный газ

энергетика

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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. На месторождении "Сургиль" в Каракалпакстане реализуют стратегически важный энергопроект, сообщает пресс-служба компании Enter Engineering — генподрядчика проекта.Дожимная компрессорная станция предназначена для повышения давления природного газа месторождения "Сургиль" с последующей подачей на переработку на Устюртский газохимический комплекс, где производят полимеры из ценных компонентов, которые извлекают из состава сырьевого газа.Годовая производительность проекта по компримированию газа ( его промышленной обработке и подготовке путем сжатия и повышения давления с помощью компрессора) — 1,8 млрд кубометров газа или 4,8 млн кубометров в сутки.Согласно проектным решениям, дожимная компрессорная станция состоит из двух параллельно работающих газоперекачивающих агрегатов, производства компании Baker Hughes.В настоящее время начали пусконаладочные работы на газоперекачивающих агрегатах.Кроме того, новые мощности позволят увеличить добычу газа с месторождений Устюртского газодобывающего управления, за счет перенаправления газа низконапорных месторождений на компримирование.Реализация данного проекта имеет не только стратегическое, но и важное социальное значение: рост добычи природного газа способствует надежному энергоснабжению населения, предприятий и соцучреждений, созданию новых рабочих мест, а также устойчивому экономическому развитию регионов, добавили в пресс-службе.

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