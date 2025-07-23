https://uz.sputniknews.ru/20250723/nutritsiolog-kakie-deti-chasche-pereedayut-50769639.html
Нутрициолог: Какие дети чаще переедают
Нутрициолог: Какие дети чаще переедают
Sputnik Узбекистан
Отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения
2025-07-23T22:02+0500
2025-07-23T22:02+0500
2025-07-23T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
дети
гаджет
питание
еда
здоровье
вредные привычки
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Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Аллу Порхун.По ее словам, гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения."Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка -—это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", — резюмировала Порхун.
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нутрициолог дети переедание гаджеты привычка
нутрициолог дети переедание гаджеты привычка
Нутрициолог: Какие дети чаще переедают
Отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения.
Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, сообщает РИА Новости
со ссылкой на нутрициолога Аллу Порхун.
"Исследования показывают, что дети, регулярно совмещающие еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем сталкиваются с лишним весом. Это связано не только с объемом съеденного, но и с тем, что организм хуже усваивает питательные вещества в условиях информационного стресса", — объяснила специалист.
По ее словам, гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения.
"Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка -—это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", — резюмировала Порхун.