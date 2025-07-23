https://uz.sputniknews.ru/20250723/nutritsiolog-kakie-deti-chasche-pereedayut-50769639.html

Нутрициолог: Какие дети чаще переедают

Нутрициолог: Какие дети чаще переедают

Sputnik Узбекистан

Отвлечение на гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения

2025-07-23T22:02+0500

2025-07-23T22:02+0500

2025-07-23T22:02+0500

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дети

гаджет

питание

еда

здоровье

вредные привычки

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Дети, которые регулярно совмещают еду с гаджетами, чаще переедают и в дальнейшем имеют лишний вес, сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Аллу Порхун.По ее словам, гаджеты во время еды – не просто вредная привычка, а серьезное нарушение пищевого поведения."Когда ребенок ест, уткнувшись в телефон или планшет, это не просто вредная привычка -—это серьезное нарушение пищевого поведения. Мозг, занятый игрой или мультфильмом, попросту "не замечает" происходящего с телом: сигналы сытости поступают с опозданием, а пищеварение замедляется", — резюмировала Порхун.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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