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https://uz.sputniknews.ru/20250723/proizvodstvo-benzina-i-dizelya-v-uzbekistane-50796420.html
Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В республике изменились объемы производства топлива
2025-07-23T15:30+0500
2025-07-23T15:30+0500
узбекистан
автомобили
бензин
дизельное топливо
производство
инфографика
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Согласно данным, опубликованным Национальным комитетом по статистике, в январе–июне этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане сократилось на 14,8% и составило 575,6 тыс. тонн.Вместе с тем, увеличился выпуск дизтоплива. В первом полугодии 2025-го в стране произвели 557,5 тыс. тонн дизтоплива, что на 10,4% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан производство дизель бензин топливо
узбекистан производство дизель бензин топливо

Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика

15:30 23.07.2025
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В республике изменились объемы производства топлива.
Согласно данным, опубликованным Национальным комитетом по статистике, в январе–июне этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане сократилось на 14,8% и составило 575,6 тыс. тонн.
Вместе с тем, увеличился выпуск дизтоплива. В первом полугодии 2025-го в стране произвели 557,5 тыс. тонн дизтоплива, что на 10,4% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Производство бензина и дизельного топлива в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
Производство бензина и дизельного топлива в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
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