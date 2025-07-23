https://uz.sputniknews.ru/20250723/skolko-uglya-nefti-i-gaza-dobyl-uzbekistan-za-6-mesyatsev-2025-50805208.html

Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за 6 месяцев 2025 года — инфографика

Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за 6 месяцев 2025 года — инфографика

Sputnik Узбекистан

По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе – июне этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 36,7 трлн сумов

2025-07-23T18:30+0500

2025-07-23T18:30+0500

2025-07-23T18:30+0500

инфографика

узбекистан

производство

добыча угля

добыча нефти

газ

статистика

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В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – июне 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,1%, объем производства которой составил 415,6 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 36,7 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.В первом полугодии 2025-го в республике добыли более 3 млн тонн угля — на 16,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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