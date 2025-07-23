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Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за 6 месяцев 2025 года — инфографика
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за 6 месяцев 2025 года — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе – июне этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 36,7 трлн сумов
2025-07-23T18:30+0500
2025-07-23T18:30+0500
2025-07-23T18:30+0500
инфографика
узбекистан
производство
добыча угля
добыча нефти
газ
статистика
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В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – июне 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,1%, объем производства которой составил 415,6 трлн сумов.Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 36,7 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.В первом полугодии 2025-го в республике добыли более 3 млн тонн угля — на 16,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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уголь нефть газ добыча узбекистан
уголь нефть газ добыча узбекистан
Сколько угля, нефти и газа добыл Узбекистан за 6 месяцев 2025 года — инфографика
По данным Национального комитета по статистике, в январе – июне этого года предприятиями горнодобывающей промышленности республики произведено продукции на сумму 36,7 трлн сумов.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе – июне 2025 года наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,1%, объем производства которой составил 415,6 трлн сумов.
Объем продукции произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за этот период составил 36,7 трлн сумов или 7,5% от общего объема промышленности.
В первом полугодии 2025-го в республике добыли более 3 млн тонн угля — на 16,5% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
При этом производство нефти, газа и газового конденсата снизилось.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.