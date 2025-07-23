https://uz.sputniknews.ru/20250723/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-infografika-50774906.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июня 2025-го остаются Китай и Россия.
2025-07-23T11:45+0500
2025-07-23T11:45+0500
2025-07-23T11:45+0500
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По данным Национального комитета по статистике, в январе – июне 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысил $37 млрд.Объем экспорта из Узбекистана по итогам января – июня увеличился на 29,1% – до $16,887 млрд, а импорта – на 7%, до $20,133 млрд.Узбекистан осуществляет торговые отношения со 194 странами мира.Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июня этого года остаются Китай и Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика торгровля китай россия узбекистан торговый оборот
инфографика торгровля китай россия узбекистан торговый оборот
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июня 2025-го остаются Китай и Россия.
По данным Национального комитета по статистике, в январе – июне 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысил $37 млрд.
"Внешнеторговый оборот республики за январь – июнь 2025 года составил 37,019 миллиарда долларов и увеличился по отношению к соответствующему периоду прошлого года на 5,123 миллиарда долларов, или на 16,1%", – говорится в сообщении ведомства.
Объем экспорта из Узбекистана по итогам января – июня увеличился на 29,1% – до $16,887 млрд, а импорта – на 7%, до $20,133 млрд.
Узбекистан осуществляет торговые отношения со 194 странами мира.
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июня этого года остаются Китай и Россия.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.