https://uz.sputniknews.ru/20250723/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-infografika-50774906.html

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июня 2025-го остаются Китай и Россия.

2025-07-23T11:45+0500

2025-07-23T11:45+0500

2025-07-23T11:45+0500

инфографика

торговля

статистика

узбекистан

китай

россия

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По данным Национального комитета по статистике, в январе – июне 2025 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и превысил $37 млрд.Объем экспорта из Узбекистана по итогам января – июня увеличился на 29,1% – до $16,887 млрд, а импорта – на 7%, до $20,133 млрд.Узбекистан осуществляет торговые отношения со 194 странами мира.Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июня этого года остаются Китай и Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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