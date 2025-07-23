https://uz.sputniknews.ru/20250723/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-varachino-v-sumskoy-oblasti-50803697.html

Вооруженные силы России освободили Варачино в Сумской области

Вооруженные силы России освободили Варачино в Сумской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север"

2025-07-23T16:30+0500

2025-07-23T16:30+0500

2025-07-23T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили село Варачино в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка.В зоне ответственности "Севера" ВСУ потеряли:

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