https://uz.sputniknews.ru/20250723/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-varachino-v-sumskoy-oblasti-50803697.html
Вооруженные силы России освободили Варачино в Сумской области
Вооруженные силы России освободили Варачино в Сумской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север"
2025-07-23T16:30+0500
2025-07-23T16:30+0500
2025-07-23T16:30+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik. Российские бойцы освободили село Варачино в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка.В зоне ответственности "Севера" ВСУ потеряли:
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вооруженные силы россия сумская область
вооруженные силы россия сумская область
Вооруженные силы России освободили Варачино в Сумской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".
ТАШКЕНТ, 23 июля — Sputnik.
Российские бойцы освободили село Варачино в Сумской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области", — говорится в сообщении.
Бойцы группировки также нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка.
В зоне ответственности "Севера" ВСУ потеряли:
пять артиллерийских орудий;
станцию радиоэлектронной борьбы;
склад материальных средств.