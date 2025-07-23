Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
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Реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Основные выводы второго Доклада ЕЭК о влиянии евразийской экономической интеграции на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в странах ЕАЭС представили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с тезисами доклада на двух ключевых площадках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФУР) Организации Объединенных Наций.
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
Он отметил роль ЕАЭС как динамично развивающегося интеграционного объединения. При этом, углубление евразийской экономической интеграции служит существенным дополнительным фактором, способствующим достижению ЦУР странами евразийской "пятерки".
"Успешное функционирование ЕАЭС с единым рынком, объединяющим более 185 миллионов потребителей и последовательная реализация согласованных экономических политик, стали катализатором экономического роста. Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4% по итогам 2024 года, и второй год подряд был выше среднемирового уровня", – отметил Кожошев.
Он представил опыт ЕАЭС как наглядное подтверждение важности сотрудничества на региональном уровне в дополнение к национальным стратегиям достижения глобальных целей.
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
Кожошев сообщил, что реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР. Речь идет о Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
В планах Комиссии продолжить анализ влияния интеграции на достижение ЦУР и делиться его результатами с международным сообществом, внося таким образом вклад в глобальные усилия по реализации Повестки-2030.