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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250723/yevraziyskaya-integratsiya-faktor-dostijeniya-sur-50791612.html
Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН
Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН
Sputnik Узбекистан
Реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР
2025-07-23T15:00+0500
2025-07-23T15:00+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Основные выводы второго Доклада ЕЭК о влиянии евразийской экономической интеграции на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в странах ЕАЭС представили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с тезисами доклада на двух ключевых площадках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФУР) Организации Объединенных Наций.Он отметил роль ЕАЭС как динамично развивающегося интеграционного объединения. При этом, углубление евразийской экономической интеграции служит существенным дополнительным фактором, способствующим достижению ЦУР странами евразийской "пятерки".Он представил опыт ЕАЭС как наглядное подтверждение важности сотрудничества на региональном уровне в дополнение к национальным стратегиям достижения глобальных целей.Кожошев сообщил, что реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР. Речь идет о Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".В планах Комиссии продолжить анализ влияния интеграции на достижение ЦУР и делиться его результатами с международным сообществом, внося таким образом вклад в глобальные усилия по реализации Повестки-2030.
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еэк доклад цели устойчивого развития
еэк доклад цели устойчивого развития

Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН

15:00 23.07.2025
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
© ЕЭК
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Реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР.
ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Основные выводы второго Доклада ЕЭК о влиянии евразийской экономической интеграции на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в странах ЕАЭС представили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с тезисами доклада на двух ключевых площадках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФУР) Организации Объединенных Наций.
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
Он отметил роль ЕАЭС как динамично развивающегося интеграционного объединения. При этом, углубление евразийской экономической интеграции служит существенным дополнительным фактором, способствующим достижению ЦУР странами евразийской "пятерки".
"Успешное функционирование ЕАЭС с единым рынком, объединяющим более 185 миллионов потребителей и последовательная реализация согласованных экономических политик, стали катализатором экономического роста. Совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос на 4% по итогам 2024 года, и второй год подряд был выше среднемирового уровня", – отметил Кожошев.
Он представил опыт ЕАЭС как наглядное подтверждение важности сотрудничества на региональном уровне в дополнение к национальным стратегиям достижения глобальных целей.
© ЕЭКВ ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2025
В ООН представлен доклад ЕЭК о влиянии евразийской интеграции на достижение Целей устойчивого развития
© ЕЭК
Кожошев сообщил, что реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР. Речь идет о Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".
В планах Комиссии продолжить анализ влияния интеграции на достижение ЦУР и делиться его результатами с международным сообществом, внося таким образом вклад в глобальные усилия по реализации Повестки-2030.
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