https://uz.sputniknews.ru/20250723/yevraziyskaya-integratsiya-faktor-dostijeniya-sur-50791612.html

Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН

Евразийская интеграция и достижение Целей устойчивого развития: ЕЭК представила доклад ООН

Sputnik Узбекистан

Реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР

2025-07-23T15:00+0500

2025-07-23T15:00+0500

2025-07-23T15:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Основные выводы второго Доклада ЕЭК о влиянии евразийской экономической интеграции на достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в странах ЕАЭС представили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев выступил с тезисами доклада на двух ключевых площадках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФУР) Организации Объединенных Наций.Он отметил роль ЕАЭС как динамично развивающегося интеграционного объединения. При этом, углубление евразийской экономической интеграции служит существенным дополнительным фактором, способствующим достижению ЦУР странами евразийской "пятерки".Он представил опыт ЕАЭС как наглядное подтверждение важности сотрудничества на региональном уровне в дополнение к национальным стратегиям достижения глобальных целей.Кожошев сообщил, что реализация долгосрочных стратегий развития Союза будет направлена на достижение более широкого спектра ЦУР. Речь идет о Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь".В планах Комиссии продолжить анализ влияния интеграции на достижение ЦУР и делиться его результатами с международным сообществом, внося таким образом вклад в глобальные усилия по реализации Повестки-2030.

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