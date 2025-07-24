https://uz.sputniknews.ru/20250724/kak-uzbekistan-sozdaet-natsionalnuyu-model-iskusstvennogo-intellekta-50825768.html

Как Узбекистан создает национальную модель искусственного интеллекта — видео

Как Узбекистан создает национальную модель искусственного интеллекта — видео

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил профильным ведомствам создать национальную модель ИИ, а также подготовить 1 млн специалистов в цифровой сфере.

2025-07-24T18:00+0500

2025-07-24T18:00+0500

2025-07-24T18:00+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

узбекистан

искусственный интеллект

пресс-центр

sputnik

it-технологии

пресс-конференция

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В Узбекистане разрабатывают национальную модель искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказали участники пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан.Начальник департамента министерства цифровых технологий Узбекистана Сарварбек Садуллаев отметил, что республика выбрала правильную стратегию развития ИИ. В ее основе — человекоцентричный подход, который способствует развитию как социальной сферы, так и частного сектора.По словам Садуллаева, в стране уже функционируют более 2,5 тыс. IT-компаний. Причем многие из них работают не только на внутренний рынок, но и успешно выходят на экспорт. Это позволяет Узбекистану уверенно превращаться в перспективный IT-хаб Центральной Азии.Он также отметил, что сфера цифровых госуслуг в стране — одна из самых продвинутых в мире: справки, документы и услуги — все доступно через мобильное приложение.Одним из важных направлений развития ИИ является международное сотрудничество. Садуллаев сообщил, что Узбекистан и Россия намерены совместно развивать технологии искусственного интеллекта.О практическом применении искусственного интеллекта в стране рассказал и.о исполнительного директора Центральноазиатской ассоциации ИИ Хикматилла Убайдуллаев. Он отметил, что ИИ активно внедряют в медицине: уже реализуется более 20 проектов, включая диагностику рака по фото, разработку новых лекарств и использование ИИ как "второго мнения" для врачей.В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил поручил профильным ведомствам создать национальную модель искусственного интеллекта и подготовить 1 млн специалистов в цифровой сфере.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Полное видео смотрите по ссылке.

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