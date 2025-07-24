За полгода Счетная палата Узбекистана помогла сэкономить 5,6 трлн сумов
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Глава республики ознакомился с презентацией о деятельности Счетной палаты и мерах по совершенствованию системы исполнения.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. За первое полугодие 2025-го Счетная палата помогла сократить неэффективные бюджетные расходы на 5,6 трлн сумов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
Рассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики ознакомился с презентацией о деятельности Счетной палаты и мерах по совершенствованию системы исполнения.
В соответствии с указом президента, с 2024 года изменилась методика работы Счетной палаты, расширены ее полномочия. Вместо устаревших форм проверок, в работу органа внедрили новые подходы: аудиты финансовый, соответствия, эффективности и стратегический.
В настоящее время Счетная палата выступает не только как контрольный орган, но и как партнер, содействующий соблюдению бюджетной дисциплины. Главное внимание уделяется предупреждению нарушений финансовой дисциплины и анализу причин их возникновения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
Рассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Так, по итогам аудиторских мероприятий за шесть месяцев текущего года удалось сократить неэффективные бюджетные расходы на 5,6 триллиона сумов и определить дополнительные резервы поступлений в бюджет в размере 5 триллионов сумов", — говорится в сообщении.
По мере устойчивого роста экономики страны возрастает и масштаб финансового контроля. Наиболее эффективный инструмент для его обеспечения — цифровизация. С этой целью внедрили информационную систему "Дистанционный аудит", благодаря которой уже устранили нарушения на 4 трлн сумов.
Для устранения факторов, вызывающих нарушения, глава государства поручил внедрить в систему элементы искусственного интеллекта.
"Отмечена эффективность работы ситуационных центров финансового контроля, созданных в прошлом году в 12 министерствах. Принято решение расширить эту систему еще на 10 министерств и ведомств. Кроме того, даны поручения по совершенствованию систем внутреннего аудита и внутреннего контроля в бюджетных организациях, а также по усилению обмена информацией со Счетной палатой", — говорится в сообщении.
Речь шла и о внедрении Счетной палатой во всех регионах платформы "Халк назорати".
Платформа позволит гражданам сообщать о проблемах, связанных со строительством, инфраструктурой, коммунальными услугами, питьевой водой, энергоснабжением, транспортом и дорогами. Для их оперативного решения к системе подключат все министерства, ведомства и хокимияты.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию платформы на основе ИИ, внедрению вертикальной системы контроля и созданию колл-центров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаРассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
Рассмотрены вопросы укрепления бюджетной и исполнительской дисциплины
© Пресс-служба президента Узбекистана
Поручения главы государства ответственным лицам касались укрепления исполнительской дисциплины, целевого и рационального использования бюджетных средств.