О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле — главное
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Накануне прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, сообщает РИА Новости.
Предложения России
Сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн, Киев рассмотрит это предложение.
Обмен еще не менее чем по 1200 военнопленными с каждой стороны.
Рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24 и 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Россия предложила передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих, останки передадут при помощи Красного Креста и как только украинская сторона будет готова.
Гуманитарные договоренности
Все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены.
Второй беспрецедентно большой обмен пленными завершен.
Москва вернула Киеву более 7 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.
Будут продолжены бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными на линии боевых действий.
Возвращение гражданских
С Украиной обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещенных в результате ведения боевых действий.
Не все жители Курской области, перемещенные ВСУ на территорию Украины, возвращены домой, их около 30 человек.
Причина, по которой их удерживают, не известна.
Киев должен прояснить статус этих людей.
Россия готова обменять удерживаемых Украиной жителей Курской области на пленных военных и другие категории лиц.
"Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, — первых, кто попался под руку, — то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", — заявил Мединский.
Встреча лидеров
Встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской.
Для встречи лидеров нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.
Встреча Путина и Зеленского должна "поставить точку" в конфликте.
"А на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: "Конец — делу венец". Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", — подчеркнул Мединский.
Возвращение детей
Россия завершила работу со списком украинских детей, полученным на прошлом раунде переговоров.
Большое количество детей из украинского списка никогда не было на территории России.
Выяснилось, что 50 фамилий из списка — это взрослые люди.
Украинские дети, находящиеся в России, под государственным контролем, в достатке и безопасности, находятся в соответствующих детских учреждениях.
Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в России работают по списку украинских детей, якобы находящихся на территории страны.
Россия поставила перед Киевом вопрос о возвращении детей, вывезенных с российской территории на Украину.
Москва передала список российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС.
Россия рассчитывает, что Украина проявит к российским детям такое же внимательное отношение, которое Москва проявляет к украинским.
Обсуждение урегулирования конфликта
Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, они очень далеки друг от друга.
Мединский выразил надежду на оперативные контакты с украинской стороной не только на уровне делегаций, но и на уровне рабочих групп.
Россия надеется, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел накануне в Стамбуле, во Дворце Чираган и продлился около часа. До этого главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.
Третий раунд переговоров России и Украины
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
Делегацию РФ возглавлял помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Третий раунд переговоров России и Украины
© POOL/
Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.