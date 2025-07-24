https://uz.sputniknews.ru/20250724/o-chem-dogovorilis-rossiya-i-ukraina-v-stambule-50814450.html

О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле — главное

О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле — главное

Sputnik Узбекистан

Накануне прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины

2025-07-24T10:21+0500

2025-07-24T10:21+0500

2025-07-24T10:21+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о достигнутых договоренностях на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, сообщает РИА Новости.Предложения РоссииГуманитарные договоренностиВозвращение гражданскихВстреча лидеровВозвращение детейОбсуждение урегулирования конфликтаТретий раунд переговоров между делегациями России и Украины прошел накануне в Стамбуле, во Дворце Чираган и продлился около часа. До этого главы делегаций РФ и Украины общались тет-а-тет.Делегацию РФ возглавлял помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в мае и в июне в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

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