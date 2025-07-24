https://uz.sputniknews.ru/20250724/obschiy-rynok-truda-uzbekistana-sotrudnichestvo-sng-50816153.html

Создание общего рынка труда: эксперты РУз обсудили сотрудничество с коллегами по СНГ

Создание общего рынка труда: эксперты РУз обсудили сотрудничество с коллегами по СНГ

Sputnik Узбекистан

Проект документа разрабатывают в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ

2025-07-24T11:30+0500

2025-07-24T11:30+0500

2025-07-24T11:30+0500

снг

узбекистан

сотрудничество

рынок труда

проект

документы

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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Представители Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Заседание Рабочей группы по разработке проекта Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ, состоялось в штаб-квартире Содружества.Эксперты рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту, внесли в текст ряд дополнений и уточнений, и приняли решение продолжить работу над документом.Проект документа разрабатывают в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ от 29 ноября 2024-го.

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