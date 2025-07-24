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Создание общего рынка труда: эксперты РУз обсудили сотрудничество с коллегами по СНГ
Создание общего рынка труда: эксперты РУз обсудили сотрудничество с коллегами по СНГ
Sputnik Узбекистан
Проект документа разрабатывают в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ
2025-07-24T11:30+0500
2025-07-24T11:30+0500
снг
узбекистан
сотрудничество
рынок труда
проект
документы
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ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Представители Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Заседание Рабочей группы по разработке проекта Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ, состоялось в штаб-квартире Содружества.Эксперты рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту, внесли в текст ряд дополнений и уточнений, и приняли решение продолжить работу над документом.Проект документа разрабатывают в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ от 29 ноября 2024-го.
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рынок труда узбекистан сотрудничество снг
рынок труда узбекистан сотрудничество снг

Создание общего рынка труда: эксперты РУз обсудили сотрудничество с коллегами по СНГ

11:30 24.07.2025
© Исполком СНГПредставители стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда
Представители стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2025
© Исполком СНГ
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Проект документа разрабатывают в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Представители Узбекистана обсудили с коллегами по СНГ вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
Заседание Рабочей группы по разработке проекта Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ, состоялось в штаб-квартире Содружества.
© Исполком СНГПредставители стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда
Представители стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.07.2025
Представители стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества по созданию общего рынка труда
© Исполком СНГ
"В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета Содружества", — говорится в сообщении.
Эксперты рассмотрели поступившие предложения и замечания к проекту, внесли в текст ряд дополнений и уточнений, и приняли решение продолжить работу над документом.

"Исполнительный комитет СНГ проинформировал участников заседания о включении в проект повестки дня 38-го заседания Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения, проведение которого планируется 30–31 октября в Узбекистане, вопроса "О Комплексной программе, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств – участников СНГ", — говорится в сообщении.

Проект документа разрабатывают в соответствии с Концепцией поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств-участников СНГ от 29 ноября 2024-го.
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