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Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики
Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики
Sputnik Узбекистан
За 6 месяцев 2025-го республика экспортировала 32 937 тонн персиков на общую сумму $31,4 млн
2025-07-24T18:45+0500
2025-07-24T18:45+0500
2025-07-24T18:45+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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В первом полугодии этого года Узбекистан увеличил экспорт персиков более, чем в два раза.Согласно данным Национального комитета по статистике, с января по июнь 2025-го республика экспортировала 32 937 тонн персиков на $31,4 млн.Это на 17,6 тыс. тонн больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.В Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики, с большим отрывом лидирует Россия.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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еаэс узбекистан экспорт персики
еаэс узбекистан экспорт персики
Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики
За 6 месяцев 2025-го республика экспортировала 32 937 тонн персиков на общую сумму $31,4 млн.
В первом полугодии этого года Узбекистан увеличил экспорт персиков более, чем в два раза.
Согласно данным Национального комитета по статистике, с января по июнь 2025-го республика экспортировала 32 937 тонн персиков на $31,4 млн.
Это на 17,6 тыс. тонн больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
В Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики, с большим отрывом лидирует Россия.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.