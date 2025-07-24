https://uz.sputniknews.ru/20250724/uzbekistan-strany-eaeu-persiki-eksport-50827918.html

Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики

Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики

Sputnik Узбекистан

За 6 месяцев 2025-го республика экспортировала 32 937 тонн персиков на общую сумму $31,4 млн

2025-07-24T18:45+0500

2025-07-24T18:45+0500

2025-07-24T18:45+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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В первом полугодии этого года Узбекистан увеличил экспорт персиков более, чем в два раза.Согласно данным Национального комитета по статистике, с января по июнь 2025-го республика экспортировала 32 937 тонн персиков на $31,4 млн.Это на 17,6 тыс. тонн больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.В Топ стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет персики, с большим отрывом лидирует Россия.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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