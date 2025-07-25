https://uz.sputniknews.ru/20250725/eek-aktualizirovala-reestr-ogranichitelnyx-mer-so-storony-osnovnyx-torgovyx-partnerov-eaes-50849861.html

ЕЭК актуализировала реестр ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС

ЕЭК актуализировала реестр ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Выявлена 271 ограничительная мера, которая может выступать в качестве барьера во внешней торговле со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС и стран, с которыми заключены или ведутся переговоры по заключению торгово-экономических соглашений.

2025-07-25T16:05+0500

2025-07-25T16:05+0500

2025-07-25T17:14+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. По итогам проведенного Евразийской экономической комиссией регулярного мониторинга на странице портала "Торговля" размещен обновленный Реестр ограничительных мер третьих сторон в отношении Евразийского экономического союза и его государств-членов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.При этом ограничительная мера Ирана, вводившая запрет на импорт кондитерских изделий из третьих стран, была устранена после вступления в силу 15 мая 2025 года полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В соответствии с положениями Соглашения стороны взяли на себя обязательство не устанавливать и не сохранять запреты или ограничения на ввоз товаров, в том числе в форме квот, импортных или экспортных лицензий и других мер.В части Сербии был идентифицирован технический барьер в отношении доступа лекарственных средств ЕАЭС в связи с наличием требования о предоставлении сертификата GMP ЕС для регистрации. уточнили в ЕЭК.Перечень ограничительных мер Узбекистана дополнен непрозрачной и затяжной процедурой получения узбекского сертификата соответствия на ввоз бытовой техники.

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