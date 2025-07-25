https://uz.sputniknews.ru/20250725/eek-aktualizirovala-reestr-ogranichitelnyx-mer-so-storony-osnovnyx-torgovyx-partnerov-eaes-50849861.html
ЕЭК актуализировала реестр ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС
ЕЭК актуализировала реестр ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Выявлена 271 ограничительная мера, которая может выступать в качестве барьера во внешней торговле со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС и стран, с которыми заключены или ведутся переговоры по заключению торгово-экономических соглашений.
2025-07-25T16:05+0500
2025-07-25T16:05+0500
2025-07-25T17:14+0500
еэк
еаэс
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_481aca8c8e487b95e340a776af88a4c5.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. По итогам проведенного Евразийской экономической комиссией регулярного мониторинга на странице портала "Торговля" размещен обновленный Реестр ограничительных мер третьих сторон в отношении Евразийского экономического союза и его государств-членов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.При этом ограничительная мера Ирана, вводившая запрет на импорт кондитерских изделий из третьих стран, была устранена после вступления в силу 15 мая 2025 года полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В соответствии с положениями Соглашения стороны взяли на себя обязательство не устанавливать и не сохранять запреты или ограничения на ввоз товаров, в том числе в форме квот, импортных или экспортных лицензий и других мер.В части Сербии был идентифицирован технический барьер в отношении доступа лекарственных средств ЕАЭС в связи с наличием требования о предоставлении сертификата GMP ЕС для регистрации. уточнили в ЕЭК.Перечень ограничительных мер Узбекистана дополнен непрозрачной и затяжной процедурой получения узбекского сертификата соответствия на ввоз бытовой техники.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46351433_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2d15ecb75c8deb2962210f049327048a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк реестр ограничительные меры торговые партнеры еаэс торговля
еэк реестр ограничительные меры торговые партнеры еаэс торговля
ЕЭК актуализировала реестр ограничительных мер со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС
16:05 25.07.2025 (обновлено: 17:14 25.07.2025)
Выявлена 271 ограничительная мера, которая может выступать в качестве барьера во внешней торговле со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС и стран, с которыми заключены или ведутся переговоры по заключению торгово-экономических соглашений.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik.
По итогам проведенного Евразийской экономической комиссией регулярного мониторинга на странице портала "Торговля" размещен обновленный Реестр ограничительных мер третьих сторон в отношении Евразийского экономического союза и его государств-членов. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"На настоящий момент выявлена 271 ограничительная мера, которая может выступать в качестве барьера во внешней торговле со стороны основных торговых партнеров ЕАЭС и стран, с которыми заключены или ведутся переговоры по заключению торгово-экономических соглашений", – говорится в сообщении.
При этом ограничительная мера Ирана, вводившая запрет на импорт кондитерских изделий из третьих стран, была устранена после вступления в силу 15 мая 2025 года полноформатного Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран. В соответствии с положениями Соглашения стороны взяли на себя обязательство не устанавливать и не сохранять запреты или ограничения на ввоз товаров, в том числе в форме квот, импортных или экспортных лицензий и других мер.
В части Сербии был идентифицирован технический барьер в отношении доступа лекарственных средств ЕАЭС в связи с наличием требования о предоставлении сертификата GMP ЕС для регистрации. уточнили в ЕЭК.
Перечень ограничительных мер Узбекистана дополнен непрозрачной и затяжной процедурой получения узбекского сертификата соответствия на ввоз бытовой техники.
"Деятельность ЕЭК по мониторингу и устранению ограничительных мер в торговле с третьими сторонами осуществляется в соответствии с положениями Договора о ЕАЭС, для реализации которой Решением Совета Комиссии в 2018 году утвержден Порядок взаимодействия между государствами – членами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией. Проведение мониторинга направлено на осуществление системной работы по вопросам выявления и поиска путей для устранения ограничительных мер третьих сторон в отношении ЕАЭС и его государств-членов", – отметили в пресс-службе.