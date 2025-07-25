https://uz.sputniknews.ru/20250725/manevry-vmf-rossii-casarex-2025-perexodyaschie-v-iyulskiy-shtorm-50847055.html
Маневры ВМФ России: CASAREX 2025, переходящие в "Июльский шторм"
Маневры ВМФ России: CASAREX 2025, переходящие в "Июльский шторм"
Sputnik Узбекистан
В Каспийском море прошли комбинированные учения CASAREX 2025 с участием кораблей и морской авиации Ирана и России. Учения и финальный военно-морской парад с участием иранских боевых кораблей прошли под лозунгом: "Вместе за безопасное и надежное Каспийское море".
2025-07-25T17:20+0500
2025-07-25T17:20+0500
2025-07-25T17:20+0500
аналитика
россия
иран
военные учения
вмф россии
истребитель
каспийское море
балтийское море
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В серии маневров летнего периода боевой подготовки Военно-морской флот России синхронизировал силы и средства четырех оперативно-стратегических объединений – Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Пятое объединение – Черноморский флот – действует по особому плану, и постоянно выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции на украинском ТВД. пишет военный обозреватель Александр Хроленко.В Каспийском море 23 июля завершились трехдневные комбинированные учения CASAREX 2025 с участием кораблей и морской авиации Ирана и России. Цель маневров – повышение уровня морской безопасности и взаимодействия прикаспийских стран – достигнута. Учения и финальный военно-морской парад с участием иранских боевых кораблей "Сепар", "Пейкан", "Джошан", "Дерфаш", "Шахид Басир" прошли под лозунгом: "Вместе за безопасное и надежное Каспийское море".Поэтому подозрения отдельных прикаспийских соседей в "адресном" характере учений и проецировании неких угроз – абсолютно неуместны.Сразу после завершения CASAREX 2025, в акваториях Каспийского и Балтийского морей, Тихого и Северного Ледовитого океанов – началось оперативное учение ВМФ России "Июльский шторм". Задачи в морях и океанах 23 – 27 июля решают более 15 тыс. военнослужащих, с привлечением 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов.Проверяется готовность корабельных, авиационных, береговых сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.В районах боевого предназначения экипажи отрабатывают развертывание, противовоздушную оборону, ведение противолодочной борьбы, отражение атак (уничтожение) безэкипажных катеров, удары по береговым объектам и корабельным группировкам противника.Дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии совершил марш протяженностью более 50 км, и развернул пусковые установки на побережье – в готовности поражать морские цели на удалении до 120 км.Ракетно-артиллерийские расчеты Балтийской и Ленинградской военно-морских баз практически отработали полный цикл обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей. Подразделения морской пехоты Балтийского флота на полигоне "Хмелевка" совершенствуют навыки противодесантной обороны побережья Калининградской области. Здесь все готовы к горячему приему незваных гостей из НАТО.Корабли Северного флота – ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" – в Баренцевом море отразили налет средств воздушного нападения. И продолжают решать задачи оперативного учения.Корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" успешно выполнил ракетную стрельбу по подводной цели. Противодиверсионные подразделения ТОФ укрепляют и совершенствуют оборону пунктов базирования в Камчатском и Приморском краях. Близ Владивостока, у входа в пролив Босфор Восточный своевременно обнаружили/нейтрализовали БЭК "противника". И это лишь начало "Июльского шторма".Оперативные и стратегические целиВ ходе учения надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска ВМФ России отрабатывают и совершенствуют защиту баз, пунктов базирования, объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций. Разумеется, с учетом беспилотно-безэкипажного характера современной вооруженной борьбы на море.Российский флот по количеству кораблей (419) уступает только ВМС Китая и США, однако по качеству (технологическому уровню) и боевому могуществу (ракетно-ядерному потенциалу) претендует на первое место в мире.Современный Военно-морской флот РФ способен эффективно решать задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана, является важным инструментом внешней политики, защиты национальных интересов России и ее союзников.Потенциал ВМФ необходимо рассматривать не только в рамках интеграции всех оперативно-стратегических объединений флота. Вооруженные силы России – единый боевой организм, способный оперативно реагировать на вызовы и угрозы – соразмерно или асимметрично.Так, на фоне "Июльского шторма" стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России 23 июля выполнили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, в сопровождении истребителей Су-35с и Су-30см. А в ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ.Групповой, значит, с участием ракетных комплексов Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского (Черноморского) флота России."Июльский шторм" продолжается во всех средах и сферах боевого применения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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Александр Хроленко
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вмф россия иран учения каспийской море балтийское море аналитика флот casarex 2025 июльский шторм
вмф россия иран учения каспийской море балтийское море аналитика флот casarex 2025 июльский шторм
Маневры ВМФ России: CASAREX 2025, переходящие в "Июльский шторм"
В Каспийском море прошли комбинированные учения CASAREX 2025 с участием кораблей и морской авиации Ирана и России. Учения и финальный военно-морской парад с участием иранских боевых кораблей прошли под лозунгом: "Вместе за безопасное и надежное Каспийское море".
В серии маневров летнего периода боевой подготовки Военно-морской флот России синхронизировал силы и средства четырех оперативно-стратегических объединений – Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Пятое объединение – Черноморский флот – действует по особому плану, и постоянно выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции на украинском ТВД. пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
В Каспийском море 23 июля завершились трехдневные комбинированные учения CASAREX 2025 с участием кораблей и морской авиации Ирана и России. Цель маневров – повышение уровня морской безопасности и взаимодействия прикаспийских стран – достигнута. Учения и финальный военно-морской парад с участием иранских боевых кораблей "Сепар", "Пейкан", "Джошан", "Дерфаш", "Шахид Басир" прошли под лозунгом: "Вместе за безопасное и надежное Каспийское море".
Поэтому подозрения отдельных прикаспийских соседей в "адресном" характере учений и проецировании неких угроз – абсолютно неуместны.
Сразу после завершения CASAREX 2025, в акваториях Каспийского и Балтийского морей, Тихого и Северного Ледовитого океанов – началось оперативное учение ВМФ России "Июльский шторм". Задачи в морях и океанах 23 – 27 июля решают более 15 тыс. военнослужащих, с привлечением 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов.
Проверяется готовность корабельных, авиационных, береговых сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
В районах боевого предназначения экипажи отрабатывают развертывание, противовоздушную оборону, ведение противолодочной борьбы, отражение атак (уничтожение) безэкипажных катеров, удары по береговым объектам и корабельным группировкам противника.
Дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии совершил марш протяженностью более 50 км, и развернул пусковые установки на побережье – в готовности поражать морские цели на удалении до 120 км.
Ракетно-артиллерийские расчеты Балтийской и Ленинградской военно-морских баз практически отработали полный цикл обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей. Подразделения морской пехоты Балтийского флота на полигоне "Хмелевка" совершенствуют навыки противодесантной обороны побережья Калининградской области. Здесь все готовы к горячему приему незваных гостей из НАТО.
Корабли Северного флота – ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" – в Баренцевом море отразили налет средств воздушного нападения. И продолжают решать задачи оперативного учения.
Корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" успешно выполнил ракетную стрельбу по подводной цели. Противодиверсионные подразделения ТОФ укрепляют и совершенствуют оборону пунктов базирования в Камчатском и Приморском краях. Близ Владивостока, у входа в пролив Босфор Восточный своевременно обнаружили/нейтрализовали БЭК "противника". И это лишь начало "Июльского шторма".
Оперативные и стратегические цели
В ходе учения надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска ВМФ России отрабатывают и совершенствуют защиту баз, пунктов базирования, объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций. Разумеется, с учетом беспилотно-безэкипажного характера современной вооруженной борьбы на море.
Российский флот по количеству кораблей (419) уступает только ВМС Китая и США, однако по качеству (технологическому уровню) и боевому могуществу (ракетно-ядерному потенциалу) претендует на первое место в мире.
Современный Военно-морской флот РФ способен эффективно решать задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана, является важным инструментом внешней политики, защиты национальных интересов России и ее союзников.
Потенциал ВМФ необходимо рассматривать не только в рамках интеграции всех оперативно-стратегических объединений флота. Вооруженные силы России – единый боевой организм, способный оперативно реагировать на вызовы и угрозы – соразмерно или асимметрично.
Так, на фоне "Июльского шторма" стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России 23 июля выполнили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, в сопровождении истребителей Су-35с и Су-30см. А в ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ.
Групповой, значит, с участием ракетных комплексов Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-морского (Черноморского) флота России.
"Июльский шторм" продолжается во всех средах и сферах боевого применения.
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