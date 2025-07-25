https://uz.sputniknews.ru/20250725/mid-uzbekistana-prizval-kambodju-tailand-reshit-situatsiyu-mirnym-putem-50841953.html

МИД Узбекистана обратился к согражданам, находящимся в Таиланде и Камбодже

МИД Узбекистана обратился к согражданам, находящимся в Таиланде и Камбодже

Sputnik Узбекистан

В министерстве призвали стороны конфликта решить ситуацию мирным путем и соблюдать нормы международного права.

2025-07-25T11:38+0500

2025-07-25T11:38+0500

2025-07-25T11:41+0500

узбекистан

таиланд

камбоджа

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обращение

обращения

конфликт

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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к соотечественникам, находящимся в Таиланде и Камбодже в связи с военными столкновениями на границе двух государств. Соответствующее обращение в своем Telegram-канале опубликовала пресс-служба МИД РУз .В ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией, возникшей в связи с вооруженным столкновением на границе между Таиландом и Камбоджей. По информации Генерального консульства Узбекистана в Бангкоке, на данный момент среди граждан Узбекистана, проживающих в Таиланде и Камбодже, пострадавших нет. Обстановка в столице Таиланда и туристических регионах остается стабильной, угроз для иностранных туристов нет.Тем не менее МИД обратился к гражданам Узбекистана с просьбой воздержаться от поездок в приграничные с Камбоджей районы и следить за официальными сообщениями властей.Также в министерстве призвали стороны конфликта решить ситуацию мирным путем и соблюдать нормы международного права.В случае чрезвычайных ситуаций граждане Узбекистана могут обращаться в Генеральное консульство в Бангкоке по телефонам (+66-2) 675-3995 или (+66-2) 675-3996. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.

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