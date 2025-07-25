"Нашли своих героев" – в посольстве России в Узбекистане наградили воинов-афганцев
© Посольство России в Узбекистане. / Перейти в фотобанкВоинам-интернационалистам вручили заслуженные награды в Ташкенте
© Посольство России в Узбекистане./
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РФ продолжает вручать ордена и медали, заслуженные в период СССР, но по разным причинам не дошедшие до героев при жизни или посмертно.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Посольстве России в Узбекистане состоялась церемония награждения медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" воинов-интернационалистов, служивших в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.
Открывая мероприятие, Временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков сообщил, что работа по вручению наград участникам боевых действий в Афганистане продолжается.
"Мы продолжаем проводить акцию по вручению орденов и медалей ветеранам боевых действий в Афганистане, которые по различным причинам не были своевременно вручены. И вот сейчас награды наконец нашли своих героев!", – сказал Ланчиков.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВоинам-интернационалистам вручили заслуженные награды в Ташкенте
Воинам-интернационалистам вручили заслуженные награды в Ташкенте
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Он подчеркнул, что Посольство Российской Федерации придает важное значение сохранению памяти участников боевых действий в Афганистане.
"Ваши подвиги всегда будут оставаться в наших сердцах. Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все времена достойны глубочайшего уважения. Мы благодарим Вас за Вашу службу, силу и стойкость за Вашу веру в идеалы мира и справедливости. Ваша служба оставила неизгладимый след в нашей общей истории и служит примером для молодого поколения", – сказал Ланчиков.
Отдельно дипломат поблагодарил председателя Объединения воинов-ветеранов (интернационалистов) Узбекистана "Ветеран" Талата Мурадова за проводимую работу.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠 Воинам-интернационалистам вручили заслуженные награды в Ташкенте
🟠 Воинам-интернационалистам вручили заслуженные награды в Ташкенте
© telegram sputnikuzbekistan/
Вручение медалей прошло в торжественной обстановке в гербовом зале Посольства и завершилось чаепитием в теплой дружеской атмосфере.