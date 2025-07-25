https://uz.sputniknews.ru/20250725/nashli-svoix-geroev-v-posolstve-rossii-uzbekistan-nagradili-voinov-afgantsev-50853232.html

"Нашли своих героев" – в посольстве России в Узбекистане наградили воинов-афганцев

"Нашли своих героев" – в посольстве России в Узбекистане наградили воинов-афганцев

Sputnik Узбекистан

РФ продолжает вручать ордена и медали, заслуженные в период СССР, но по разным причинам не дошедшие до героев при жизни или посмертно.

2025-07-25T18:40+0500

2025-07-25T18:40+0500

2025-07-25T18:40+0500

медаль

посольство россии в узбекистане

россия

узбекистан

награждение

афганистан

воин-интернационалист

ветеран

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50845726_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2876ad66690b168b723c9bb489b1a1b8.jpg

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В Посольстве России в Узбекистане состоялась церемония награждения медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги" воинов-интернационалистов, служивших в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.Открывая мероприятие, Временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков сообщил, что работа по вручению наград участникам боевых действий в Афганистане продолжается.Он подчеркнул, что Посольство Российской Федерации придает важное значение сохранению памяти участников боевых действий в Афганистане. Отдельно дипломат поблагодарил председателя Объединения воинов-ветеранов (интернационалистов) Узбекистана "Ветеран" Талата Мурадова за проводимую работу.Вручение медалей прошло в торжественной обстановке в гербовом зале Посольства и завершилось чаепитием в теплой дружеской атмосфере.

россия

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

воины-афганцы награждение россия узбекистан посольство ланчиков интернационалист