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Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан
Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В ходе видеомоста в МПЦ Sputnik Узбекистан будут рассмотрены цифровые решения, которые планируются к внедрению в сфере грузоперевозок в рамках ЕАЭС, их преимущества во взаимной торговле и транспортной интеграции.
2025-07-25T18:05+0500
2025-07-25T18:05+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана на тему: "Цифровизация грузоперевозок в рамках ЕАЭС". Мероприятие состоится 29 июля в 14.00 по ташкентскому времени.Участники в Москве: В Ташкенте: В Астане: Участники мероприятия обсудят следующие вопросы:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр еаэс цифровизация видеомост москва астана ташкент транспорт торговля

Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан

18:05 25.07.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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В ходе видеомоста в МПЦ Sputnik Узбекистан участники обсудят цифровые решения, которые планируются к внедрению в сфере грузоперевозок в рамках ЕАЭС, а также их преимущества во взаимной торговле и транспортной интеграции.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана на тему: "Цифровизация грузоперевозок в рамках ЕАЭС".
Мероприятие состоится 29 июля в 14.00 по ташкентскому времени.
Участники в Москве:
заместитель руководителя департамента международных проектов и цифровизации международных транспортных коридоров АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Константин Сстогов;
заместитель руководителя департамента международных проектов и цифровизации международных транспортных коридоров АНО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская.
В Ташкенте:
директор Государственного учреждения "Центр цифрового транспорта" Министерства транспорта Республики Узбекистан Шохруз Хаджиев;
начальник отдела анализа международных перевозок Министерства транспорта Республики Узбекистан Мирносир Юсупов.
В Астане:
директор Департамента цифровизации и государственных услуг Министерства транспорта РК Сергазы Омаш;
руководитель управления цифрового развития департамента цифровизации и государственных услуг Министерства транспорта РК Ерлан Клышпаев.
Участники мероприятия обсудят следующие вопросы:
Какие цифровые решения планируются к внедрению в сфере грузоперевозок в рамках ЕАЭС и как они упростят логистику?
Какие преимущества цифровые инициативы ЕАЭС могут принести взаимной торговле и транспортной интеграции?
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178;
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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