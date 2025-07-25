https://uz.sputniknews.ru/20250725/tsifrovizatsiyu-gruzoperevozok-v-ramkax-eaes-obsudyat-v-mpts-sputnik-uzbekistan---50852231.html

Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан

Цифровизацию грузоперевозок в рамках ЕАЭС обсудят в МПЦ Sputnik Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В ходе видеомоста в МПЦ Sputnik Узбекистан будут рассмотрены цифровые решения, которые планируются к внедрению в сфере грузоперевозок в рамках ЕАЭС, их преимущества во взаимной торговле и транспортной интеграции.

2025-07-25T18:05+0500

2025-07-25T18:05+0500

2025-07-25T18:05+0500

пресс-центр

цифровизация

еаэс

цифровые технологии

ташкент

астана

москва

sputnik

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

торговля

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. В международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана на тему: "Цифровизация грузоперевозок в рамках ЕАЭС". Мероприятие состоится 29 июля в 14.00 по ташкентскому времени.Участники в Москве: В Ташкенте: В Астане: Участники мероприятия обсудят следующие вопросы:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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