https://uz.sputniknews.ru/20250725/uzbekistantsy-stali-chasche-ispolzovat-beznalichnyy-raschet-50846120.html
Узбекистанцы стали чаще использовать безналичный расчет — инфографика
Узбекистанцы стали чаще использовать безналичный расчет — инфографика
Sputnik Узбекистан
Доля безналичных расчетов в Узбекистане увеличивается с каждым годом. В первом полугодии 2025 года объем оплаты безналичными вырос до 43%.
2025-07-25T14:20+0500
2025-07-25T14:20+0500
2025-07-25T14:20+0500
экономика
деньги
инфографика
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безналичная оплата
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Согласно данным Центрального банка страны, узбекистанцы с каждым годом все больше пользуются безналичным расчетом. При этом, в 2024 году объем "налички" в Узбекистане вырос на 17%, а оборот составил чуть больше 1 квдрлн сумов.Так поступление наличных денег в банки увеличилось на 21% по сравнению с 2023 годом, а объем оплаты безналом вырос с 38% до 41%.В первом полугодии 2025 года объем оплаты безналичными вырос до 43%.Чаще всего узбекистанцы оплачивали наличными банковские услуги и делали покупки. Реже – платили налоги.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика безналичный расчет наличка узбекистан деньги
инфографика безналичный расчет наличка узбекистан деньги
Узбекистанцы стали чаще использовать безналичный расчет — инфографика
Доля безналичных расчетов в Узбекистане увеличивается с каждым годом. В первом полугодии 2025 года объем оплаты безналичными вырос до 43%.
Согласно данным Центрального банка страны, узбекистанцы с каждым годом все больше пользуются безналичным расчетом. При этом, в 2024 году объем "налички" в Узбекистане вырос на 17%, а оборот составил чуть больше 1 квдрлн сумов.
Так поступление наличных денег в банки увеличилось на 21% по сравнению с 2023 годом, а объем оплаты безналом вырос с 38% до 41%.
В первом полугодии 2025 года объем оплаты безналичными вырос до 43%.
Чаще всего узбекистанцы оплачивали наличными банковские услуги и делали покупки. Реже – платили налоги.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
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