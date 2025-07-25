https://uz.sputniknews.ru/20250725/uzbekistantsy-stali-chasche-ispolzovat-beznalichnyy-raschet-50846120.html

Узбекистанцы стали чаще использовать безналичный расчет — инфографика

Узбекистанцы стали чаще использовать безналичный расчет — инфографика

Sputnik Узбекистан

Доля безналичных расчетов в Узбекистане увеличивается с каждым годом. В первом полугодии 2025 года объем оплаты безналичными вырос до 43%.

2025-07-25T14:20+0500

2025-07-25T14:20+0500

2025-07-25T14:20+0500

экономика

деньги

инфографика

наличные

безналичная оплата

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Согласно данным Центрального банка страны, узбекистанцы с каждым годом все больше пользуются безналичным расчетом. При этом, в 2024 году объем "налички" в Узбекистане вырос на 17%, а оборот составил чуть больше 1 квдрлн сумов.Так поступление наличных денег в банки увеличилось на 21% по сравнению с 2023 годом, а объем оплаты безналом вырос с 38% до 41%.В первом полугодии 2025 года объем оплаты безналичными вырос до 43%.Чаще всего узбекистанцы оплачивали наличными банковские услуги и делали покупки. Реже – платили налоги.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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