https://uz.sputniknews.ru/20250726/aeroporty-uzbekistana-za-polgoda-obslujili-svyshe-7-millionov-passajirov-50858663.html
Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров
Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров
Sputnik Узбекистан
Управляющая компания Uzbekistan Airports подвела итоги первого полугодия 2025 года, зафиксировав рост по всем основным направлениям деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2025-07-26T11:53+0500
2025-07-26T11:53+0500
2025-07-26T12:59+0500
авиасообщение
uzbekistan airports
пассажиры
аэропорт
грузовые авиаперевозки
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. За шесть месяцев 2025 года международные аэропорты Узбекистана обслужили более 7 миллионов пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.По итогам I полугодия международные аэропорты республики обслужили 7 059 084 пассажиров, в том числе, 1 252 724 человек, совершивших внутренние перелеты, и 5 806 359 международные. Прирост к аналогичному периоду 2024 года составил 10%. Количество авиарейсов в аэропортах страны увеличилось на 12%, составив 59 960. Из них 17 553 рейсов совершено по внутренним направлениям и 42 407 – по международным. Самый крупный аэропорт Узбекистана – аэропорт Ташкента – за первое полугодие обслужил 4 587 253 пассажиров, из них 3 966 590 человек совершили международные авиаперелеты и 620 663 – внутренние. Всего за 6 месяцев было совершено 37 526 авиарейсов, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Объемы грузовых и почтовых авиаперевозок с января по июнь составили 38 863 тонн. Показатели остались на уровне аналогичного периода 2024 года. Вместе с тем количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в Узбекистан выросло до 60, из них 7 авиакомпаний-резидентов и 12 авиакомпаний, осуществляющих сезонные чартерные рейсы.
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uzbekistan airports пассажиры рейс авиаперелет аэропорт грузоперевозки почта
uzbekistan airports пассажиры рейс авиаперелет аэропорт грузоперевозки почта
Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров
11:53 26.07.2025 (обновлено: 12:59 26.07.2025)
Управляющая компания Uzbekistan Airports подвела итоги первого полугодия 2025 года, зафиксировав рост по всем основным направлениям деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
За шесть месяцев 2025 года международные аэропорты Узбекистана обслужили более 7 миллионов пассажиров. Об этом сообщила
пресс-служба компании Uzbekistan Airports.
По итогам I полугодия международные аэропорты республики обслужили 7 059 084 пассажиров, в том числе, 1 252 724 человек, совершивших внутренние перелеты, и 5 806 359 международные. Прирост к аналогичному периоду 2024 года составил 10%.
Количество авиарейсов в аэропортах страны увеличилось на 12%, составив 59 960. Из них 17 553 рейсов совершено по внутренним направлениям и 42 407 – по международным.
"Роста показателей удалось достичь за счет привлечения новых авиакомпаний, открытия новых направлений, а также постоянной работы по улучшению качества сервиса и расширению маршрутной сети. Мы видим устойчивый интерес к Узбекистану, как к туристическому и транзитному направлению", — отметили в пресс-службе Uzbekistan Airports.
Самый крупный аэропорт Узбекистана – аэропорт Ташкента – за первое полугодие обслужил 4 587 253 пассажиров, из них 3 966 590 человек совершили международные авиаперелеты и 620 663 – внутренние. Всего за 6 месяцев было совершено 37 526 авиарейсов, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года.
Объемы грузовых и почтовых авиаперевозок с января по июнь составили 38 863 тонн. Показатели остались на уровне аналогичного периода 2024 года.
Вместе с тем количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в Узбекистан выросло до 60, из них 7 авиакомпаний-резидентов и 12 авиакомпаний, осуществляющих сезонные чартерные рейсы.