https://uz.sputniknews.ru/20250726/aeroporty-uzbekistana-za-polgoda-obslujili-svyshe-7-millionov-passajirov-50858663.html

Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров

Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажиров

Sputnik Узбекистан

Управляющая компания Uzbekistan Airports подвела итоги первого полугодия 2025 года, зафиксировав рост по всем основным направлениям деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2025-07-26T11:53+0500

2025-07-26T11:53+0500

2025-07-26T12:59+0500

авиасообщение

uzbekistan airports

пассажиры

аэропорт

грузовые авиаперевозки

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. За шесть месяцев 2025 года международные аэропорты Узбекистана обслужили более 7 миллионов пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.По итогам I полугодия международные аэропорты республики обслужили 7 059 084 пассажиров, в том числе, 1 252 724 человек, совершивших внутренние перелеты, и 5 806 359 международные. Прирост к аналогичному периоду 2024 года составил 10%. Количество авиарейсов в аэропортах страны увеличилось на 12%, составив 59 960. Из них 17 553 рейсов совершено по внутренним направлениям и 42 407 – по международным. Самый крупный аэропорт Узбекистана – аэропорт Ташкента – за первое полугодие обслужил 4 587 253 пассажиров, из них 3 966 590 человек совершили международные авиаперелеты и 620 663 – внутренние. Всего за 6 месяцев было совершено 37 526 авиарейсов, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Объемы грузовых и почтовых авиаперевозок с января по июнь составили 38 863 тонн. Показатели остались на уровне аналогичного периода 2024 года. Вместе с тем количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в Узбекистан выросло до 60, из них 7 авиакомпаний-резидентов и 12 авиакомпаний, осуществляющих сезонные чартерные рейсы.

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