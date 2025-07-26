https://uz.sputniknews.ru/20250726/tamojennyy-komitet-peredal-izyatye-kulturnye-tsennosti-v-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-50863422.html

Таможенный комитет передал изъятые культурные ценности в Центр исламской цивилизации

Таможенный комитет передал изъятые культурные ценности в Центр исламской цивилизации

Sputnik Узбекистан

В 2024 году и за прошедшие 6 месяцев текущего года было выявлено 299 правонарушений, в результате чего предотвращен незаконный вывоз из Узбекистана 5 981... 26.07.2025, Sputnik Узбекистан

2025-07-26T16:56+0500

2025-07-26T16:56+0500

2025-07-26T17:14+0500

таможня

центр исламской культуры

артефакты

монеты

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В здании Государственного таможенного комитета состоялась торжественная церемония передачи историко-культурных ценностей, изъятых сотрудниками комитета, в Центр исламской цивилизации (ЦИЦ). Об этом сообщает пресс-служба ЦИЦ.В мероприятии приняли участие председатель Таможенного комитета Акмалходжа Мавланов и директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов.На встрече было подчеркнуто, что таможенные органы прилагают большие усилия по охране историко-культурного наследия республики и пресекают незаконный вывоз за границу редких объектов.По словам председателя Таможенного комитета Акмалходжи Мавланова, все изъятые культурные ценности должны передаваться тем учреждениям, где они действительно будут востребованы — то есть подлинному владельцу.Только за последние полтора года таможня предотвратила 299 попыток незаконного вывоза 5 981 объекта культурной ценности, в том числе:Предчставители таможни сообщили, что проводится ревизия всех предметов, ранее переданных музеям республики, с целью уточнить их нынешнее местонахождение и статус: находятся ли они на экспозиции или по-прежнему пылятся в хранилищах. После этого наиболее уникальные экспонаты передадут в Центр исламской цивилизации.Сотрудники таможни рассказали о недавнем задержании на посту "Сариосиё" в Сурхандарьинской области. предотвратили попытку незаконного вывоза 267 древних монет и ювелирных украшений. Проведённая экспертиза установила, что 39 подвесок в форме серебряных монет датируются XIX веком и были отчеканены в Бухарском эмирате. Остальные 228 ювелирных элементов относятся к концу XIX — началу XX века.Директор Центра Фирдавс Абдухоликов поддержал инициативу и добавил, что благодаря поддержке Президента сегодня в страну возвращаются редчайшие артефакты, ранее выведенные за рубеж.По его словам, многие музеи хранят артефакты в фондах, не выставляя их. Если эти экспонаты будут переданы Центру исламской цивилизации и представлены широкой аудитории, это будет очень значимым шагом.По словам академика Акбара Хакимова, передача предметов является важнейшим вкладом в развитие Центра исламской цивилизации. Он отметил значимость возвращения редких артефактов через международные аукционы и подчеркнул, что новый этап в охране культурного наследия начался именно с инициативы Таможенного комитета.В завершение мероприятия руководители обеих организаций подписали Меморандум о сотрудничестве по передаче изъятых культурных ценностей Центру исламской цивилизации.

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таможенный комитет культурные ценности центр исламской цивилизации