https://uz.sputniknews.ru/20250726/tamojennyy-komitet-peredal-izyatye-kulturnye-tsennosti-v-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-50863422.html
Таможенный комитет передал изъятые культурные ценности в Центр исламской цивилизации
Таможенный комитет передал изъятые культурные ценности в Центр исламской цивилизации
Sputnik Узбекистан
В 2024 году и за прошедшие 6 месяцев текущего года было выявлено 299 правонарушений, в результате чего предотвращен незаконный вывоз из Узбекистана 5 981... 26.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-26T16:56+0500
2025-07-26T16:56+0500
2025-07-26T17:14+0500
таможня
центр исламской культуры
артефакты
монеты
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В здании Государственного таможенного комитета состоялась торжественная церемония передачи историко-культурных ценностей, изъятых сотрудниками комитета, в Центр исламской цивилизации (ЦИЦ). Об этом сообщает пресс-служба ЦИЦ.В мероприятии приняли участие председатель Таможенного комитета Акмалходжа Мавланов и директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов.На встрече было подчеркнуто, что таможенные органы прилагают большие усилия по охране историко-культурного наследия республики и пресекают незаконный вывоз за границу редких объектов.По словам председателя Таможенного комитета Акмалходжи Мавланова, все изъятые культурные ценности должны передаваться тем учреждениям, где они действительно будут востребованы — то есть подлинному владельцу.Только за последние полтора года таможня предотвратила 299 попыток незаконного вывоза 5 981 объекта культурной ценности, в том числе:Предчставители таможни сообщили, что проводится ревизия всех предметов, ранее переданных музеям республики, с целью уточнить их нынешнее местонахождение и статус: находятся ли они на экспозиции или по-прежнему пылятся в хранилищах. После этого наиболее уникальные экспонаты передадут в Центр исламской цивилизации.Сотрудники таможни рассказали о недавнем задержании на посту "Сариосиё" в Сурхандарьинской области. предотвратили попытку незаконного вывоза 267 древних монет и ювелирных украшений. Проведённая экспертиза установила, что 39 подвесок в форме серебряных монет датируются XIX веком и были отчеканены в Бухарском эмирате. Остальные 228 ювелирных элементов относятся к концу XIX — началу XX века.Директор Центра Фирдавс Абдухоликов поддержал инициативу и добавил, что благодаря поддержке Президента сегодня в страну возвращаются редчайшие артефакты, ранее выведенные за рубеж.По его словам, многие музеи хранят артефакты в фондах, не выставляя их. Если эти экспонаты будут переданы Центру исламской цивилизации и представлены широкой аудитории, это будет очень значимым шагом.По словам академика Акбара Хакимова, передача предметов является важнейшим вкладом в развитие Центра исламской цивилизации. Он отметил значимость возвращения редких артефактов через международные аукционы и подчеркнул, что новый этап в охране культурного наследия начался именно с инициативы Таможенного комитета.В завершение мероприятия руководители обеих организаций подписали Меморандум о сотрудничестве по передаче изъятых культурных ценностей Центру исламской цивилизации.
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таможенный комитет культурные ценности центр исламской цивилизации
таможенный комитет культурные ценности центр исламской цивилизации
Таможенный комитет передал изъятые культурные ценности в Центр исламской цивилизации
16:56 26.07.2025 (обновлено: 17:14 26.07.2025)
В 2024 году и за прошедшие 6 месяцев текущего года было выявлено 299 правонарушений, в результате чего предотвращен незаконный вывоз из Узбекистана 5 981 объекта культурной ценности.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik.
В здании Государственного таможенного комитета состоялась торжественная церемония передачи историко-культурных ценностей, изъятых сотрудниками комитета, в Центр исламской цивилизации (ЦИЦ). Об этом сообщает
пресс-служба ЦИЦ.
В мероприятии приняли участие председатель Таможенного комитета Акмалходжа Мавланов и директор Центра исламской цивилизации Фирдавс Абдухаликов.
На встрече было подчеркнуто, что таможенные органы прилагают большие усилия по охране историко-культурного наследия республики и пресекают незаконный вывоз за границу редких объектов.
По словам председателя Таможенного комитета Акмалходжи Мавланова, все изъятые культурные ценности должны передаваться тем учреждениям, где они действительно будут востребованы — то есть подлинному владельцу.
"По инициативе нашего Президента создается Центр исламской цивилизации. Это не просто музей, а великая научная обитель, которая будет служить не только для просвещения народа, но и для укрепления международного престижа Узбекистана. И мы, сотрудники Таможенного комитета, приняли общее решение: изъятые в процессе службы культурные ценности необходимо передать именно туда, где они будут доступны народу. Многие ранее переданные музеи хранили эти артефакты в подвалах и сундуках, не выставляя их. А ведь за каждым экспонатом стоит тяжелый труд таможенников. Мы хотим, чтобы эти объекты были выставлены в экспозиции, а не оставались в запасниках", – отметил Мавланов.
Только за последние полтора года таможня предотвратила 299 попыток незаконного вывоза 5 981 объекта культурной ценности, в том числе:
706 неходовых денежных банкнот,
118 произведений искусства,
29 древних книг и рукописей,
3 археологических артефакта,
14 древних музыкальных инструментов,
424 изделия народных ремёсел,
358 предметов древнего ювелирного искусства,
1 элемент архитектурного памятника,
"Это немалое количество. Мы, конечно, не специалисты в искусстве, но уверены: у каждого артефакта есть своя ценность. Каждый может быть бесценным. Поэтому было возбуждено 4 уголовных дела, а по 295 случаям начато административное производство, материалы направлены в суды", — добавил председатель комитета.
Предчставители таможни сообщили, что проводится ревизия всех предметов, ранее переданных музеям республики, с целью уточнить их нынешнее местонахождение и статус: находятся ли они на экспозиции или по-прежнему пылятся в хранилищах. После этого наиболее уникальные экспонаты передадут в Центр исламской цивилизации.
Сотрудники таможни рассказали о недавнем задержании на посту "Сариосиё" в Сурхандарьинской области. предотвратили попытку незаконного вывоза 267 древних монет и ювелирных украшений. Проведённая экспертиза установила, что 39 подвесок в форме серебряных монет датируются XIX веком и были отчеканены в Бухарском эмирате. Остальные 228 ювелирных элементов относятся к концу XIX — началу XX века.
"Мы приняли решение передать эти предметы напрямую в Центр исламской цивилизации", — сообщил Мавланов.
Директор Центра Фирдавс Абдухоликов поддержал инициативу и добавил, что благодаря поддержке Президента сегодня в страну возвращаются редчайшие артефакты, ранее выведенные за рубеж.
"Центр исламской цивилизации находится на завершающем этапе строительства. Мы активно работаем над его содержанием. Недавно делегация центра вернулась из Лондона, где мы участвовали в аукционах Sotheby's и Christie's. В Узбекистан удалось вернуть 83 уникальных артефакта, включая предметы, покинувшие страну в 60–70-е годы. Мы также начали сотрудничество с зарубежными дилерами, чтобы вернуть ещё больше национального наследия. Именно поэтому инициатива Таможенного комитета — бесценна", — подчеркнул он.
По его словам, многие музеи хранят артефакты в фондах, не выставляя их. Если эти экспонаты будут переданы Центру исламской цивилизации и представлены широкой аудитории, это будет очень значимым шагом.
"За каждым экспонатом стоит история. А за историей — возможно, великие открытия", — заключил Фирдавс Абдухоликов.
По словам академика Акбара Хакимова, передача предметов является важнейшим вкладом в развитие Центра исламской цивилизации. Он отметил значимость возвращения редких артефактов через международные аукционы и подчеркнул, что новый этап в охране культурного наследия начался именно с инициативы Таможенного комитета.
В завершение мероприятия руководители обеих организаций подписали Меморандум о сотрудничестве по передаче изъятых культурных ценностей Центру исламской цивилизации.