Таш-Хаули: каменный дворец, в котором оживает история Хивы — фото
Таш-Хаули: каменный дворец, в котором оживает история Хивы — фото
Sputnik Узбекистан
Покои хана, тайны гарема, айваны, украшенные резьбой и майоликой — все это Таш-Хаули, один из величайших дворцов Востока. Сегодня его двери открыты для каждого, кто хочет прикоснуться к живому наследию Хорезма.
В самом сердце Ичан-калы, за воротами Палван-Дарваза, скрывается одно из самых изысканных архитектурных сокровищ Хивы — дворец Таш-Хаули, что в переводе с тюркского означает "Каменный двор". Построенный в 1830–1838 годах по приказу Аллакули-хана, этот ансамбль стал символом могущества и эстетического совершенства Хивинского ханства XIX века.
Покои хана, тайны гарема, айваны, украшенные резьбой и майоликой — все это Таш-Хаули, один из величайших дворцов Востока. Сегодня его двери открыты для каждого, кто хочет прикоснуться к живому наследию Хорезма.
В самом сердце Ичан-калы, за воротами Палван-Дарваза, скрывается одно из самых изысканных архитектурных сокровищ Хивы — дворец Таш-Хаули, что в переводе с тюркского означает "Каменный двор". Построенный в 1830–1838 годах по приказу Аллакули-хана, этот ансамбль стал символом могущества и эстетического совершенства Хивинского ханства XIX века.
Таш-Хаули — не просто дворец, а целый укрепленный комплекс из 163 помещений, трех главных дворов (гарема, приёмного и гостевого) и пяти малых, с высоким кирпичным забором, башенками и зубцами по периметру.
Таш-Хаули — не просто дворец, а целый укрепленный комплекс из 163 помещений, трех главных дворов (гарема, приёмного и гостевого) и пяти малых, с высоким кирпичным забором, башенками и зубцами по периметру.
Самая большая часть дворца — гарем. Когда-то закрытая для всех, кроме избранных, сегодня она привлекает туристов своей аутентичностью. Пять высоких айванов, личные покои хана и его жен, комнаты наложниц и служанок, богатый декор и легенды, ожившие в узорах и архитектуре.
Самая большая часть дворца — гарем. Когда-то закрытая для всех, кроме избранных, сегодня она привлекает туристов своей аутентичностью. Пять высоких айванов, личные покои хана и его жен, комнаты наложниц и служанок, богатый декор и легенды, ожившие в узорах и архитектуре.