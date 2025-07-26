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https://uz.sputniknews.ru/20250726/tash-xauli-kamennyy-dvorets-v-kotorom-ojivaet-istoriya-xivy-50545804.html
Таш-Хаули: каменный дворец, в котором оживает история Хивы — фото
Таш-Хаули: каменный дворец, в котором оживает история Хивы — фото
Sputnik Узбекистан
Покои хана, тайны гарема, айваны, украшенные резьбой и майоликой — все это Таш-Хаули, один из величайших дворцов Востока. Сегодня его двери открыты для каждого, кто хочет прикоснуться к живому наследию Хорезма.
2025-07-26T18:20+0500
2025-07-26T18:20+0500
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В самом сердце Ичан-калы, за воротами Палван-Дарваза, скрывается одно из самых изысканных архитектурных сокровищ Хивы — дворец Таш-Хаули, что в переводе с тюркского означает "Каменный двор". Построенный в 1830–1838 годах по приказу Аллакули-хана, этот ансамбль стал символом могущества и эстетического совершенства Хивинского ханства XIX века.
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таш-хаули каменный дворец история хивы фото архитектура культура туристы хорезм
таш-хаули каменный дворец история хивы фото архитектура культура туристы хорезм

Таш-Хаули: каменный дворец, в котором оживает история Хивы — фото

18:20 26.07.2025
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Покои хана, тайны гарема, айваны, украшенные резьбой и майоликой — все это Таш-Хаули, один из величайших дворцов Востока. Сегодня его двери открыты для каждого, кто хочет прикоснуться к живому наследию Хорезма.
В самом сердце Ичан-калы, за воротами Палван-Дарваза, скрывается одно из самых изысканных архитектурных сокровищ Хивы — дворец Таш-Хаули, что в переводе с тюркского означает "Каменный двор". Построенный в 1830–1838 годах по приказу Аллакули-хана, этот ансамбль стал символом могущества и эстетического совершенства Хивинского ханства XIX века.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Таш-Хаули, "Каменный двор", построен в 1830–1838 годах

Таш-Хаули, &quot;Каменный двор&quot;, построен в 1830–1838 годах - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Таш-Хаули, "Каменный двор", построен в 1830–1838 годах

© Sputnik / Бахром Хатамов

Таш-Хаули — не просто дворец, а целый укрепленный комплекс из 163 помещений, трех главных дворов (гарема, приёмного и гостевого) и пяти малых, с высоким кирпичным забором, башенками и зубцами по периметру.

Таш-Хаули — не просто дворец, а целый укрепленный комплекс из 163 помещений, трех главных дворов (гарема, приёмного и гостевого) и пяти малых, с высоким кирпичным забором, башенками и зубцами по периметру. - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Таш-Хаули — не просто дворец, а целый укрепленный комплекс из 163 помещений, трех главных дворов (гарема, приёмного и гостевого) и пяти малых, с высоким кирпичным забором, башенками и зубцами по периметру.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Самая большая часть дворца — гарем. Когда-то закрытая для всех, кроме избранных, сегодня она привлекает туристов своей аутентичностью. Пять высоких айванов, личные покои хана и его жен, комнаты наложниц и служанок, богатый декор и легенды, ожившие в узорах и архитектуре.

Самая большая часть дворца — гарем. Когда-то закрытая для всех, кроме избранных, сегодня она привлекает туристов своей аутентичностью. Пять высоких айванов, личные покои хана и его жен, комнаты наложниц и служанок, богатый декор и легенды, ожившие в узорах и архитектуре. - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Самая большая часть дворца — гарем. Когда-то закрытая для всех, кроме избранных, сегодня она привлекает туристов своей аутентичностью. Пять высоких айванов, личные покои хана и его жен, комнаты наложниц и служанок, богатый декор и легенды, ожившие в узорах и архитектуре.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитекторы Усто Таджиддин и Усто Каландар создали здесь настоящую энциклопедию хорезмского зодчества — от изящных мраморных колонн и резных айванов до ослепительной майолики, украшающей стены.

Архитекторы Усто Таджиддин и Усто Каландар создали здесь настоящую энциклопедию хорезмского зодчества — от изящных мраморных колонн и резных айванов до ослепительной майолики, украшающей стены. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Архитекторы Усто Таджиддин и Усто Каландар создали здесь настоящую энциклопедию хорезмского зодчества — от изящных мраморных колонн и резных айванов до ослепительной майолики, украшающей стены.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец выстроен в форме неправильного четырехугольника, и даже эта асимметрия продумана: так помещения получают максимум солнечного света.

Дворец выстроен в форме неправильного четырехугольника, и даже эта асимметрия продумана: так помещения получают максимум солнечного света. - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дворец выстроен в форме неправильного четырехугольника, и даже эта асимметрия продумана: так помещения получают максимум солнечного света.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьеры и фасады украшены плитками ручной работы, а потолки и колонны поражают искусной резьбой. Каждый узор — уникален, ни один не повторяется.

Интерьеры и фасады украшены плитками ручной работы, а потолки и колонны поражают искусной резьбой. Каждый узор — уникален, ни один не повторяется. - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Интерьеры и фасады украшены плитками ручной работы, а потолки и колонны поражают искусной резьбой. Каждый узор — уникален, ни один не повторяется.

© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Каменный дворец Таш-Хаули (1830-1838 гг.) - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сегодня дворец Таш-Хаули — не просто архитектурный памятник, а живая сцена прошлого. В нем можно почувствовать дыхание эпохи, когда Хива была столицей великой восточной культуры.

Сегодня дворец Таш-Хаули — не просто архитектурный памятник, а живая сцена прошлого. В нем можно почувствовать дыхание эпохи, когда Хива была столицей великой восточной культуры. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сегодня дворец Таш-Хаули — не просто архитектурный памятник, а живая сцена прошлого. В нем можно почувствовать дыхание эпохи, когда Хива была столицей великой восточной культуры.

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