https://uz.sputniknews.ru/20250726/tash-xauli-kamennyy-dvorets-v-kotorom-ojivaet-istoriya-xivy-50545804.html

Таш-Хаули: каменный дворец, в котором оживает история Хивы — фото

Таш-Хаули: каменный дворец, в котором оживает история Хивы — фото

Sputnik Узбекистан

Покои хана, тайны гарема, айваны, украшенные резьбой и майоликой — все это Таш-Хаули, один из величайших дворцов Востока. Сегодня его двери открыты для каждого, кто хочет прикоснуться к живому наследию Хорезма.

2025-07-26T18:20+0500

2025-07-26T18:20+0500

2025-07-26T18:20+0500

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В самом сердце Ичан-калы, за воротами Палван-Дарваза, скрывается одно из самых изысканных архитектурных сокровищ Хивы — дворец Таш-Хаули, что в переводе с тюркского означает "Каменный двор". Построенный в 1830–1838 годах по приказу Аллакули-хана, этот ансамбль стал символом могущества и эстетического совершенства Хивинского ханства XIX века.

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