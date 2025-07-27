https://uz.sputniknews.ru/20250727/institut-solntsa-parkentskiy-rayon-otkrytiya-50871633.html

Какие открытия делают при помощи единственной в ЦА Большой солнечной печи — видео

Какие открытия делают при помощи единственной в ЦА Большой солнечной печи — видео

Sputnik Узбекистан

Ряд научных исследований специалисты Института материаловедения АН Узбекистана ведут вместе с российскими коллегами

2025-07-27T18:13+0500

2025-07-27T18:13+0500

2025-07-27T18:40+0500

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Такие сооружения существуют только в двух странах мира: во Франции и в Узбекистане. Поэтому Большая солнечная печь в Паркентском районе Ташкентской области считается одним из уникальных объектов. Она находится на высоте 1 100 метров в предгорьях Тянь-Шаня. Для ее установки был произведен взрыв и заложен железобетонный фундамент на глубине 30 метров. Строительство сооружения продолжалось с 1981 по 1987 год. Основная цель создания Большой солнечной печи — симуляция процессов, происходящих при применении ядерного оружия, проверка устойчивости космических аппаратов, а также получение сверхчистых и сверхлегких материалов.Используя солнечный свет в Большой солнечной печи можно синтезировать материалы, проводить исследования в различных сферах производства. Сегодня там планируют переработку техногенных отходов Алмалыкского горно-металлургического комбината и извлечение из них драгоценных металлов.По его мнению, самое интересное, что содержание железа в этих техногенных отходах составляет почти 65%. Теперь представьте: если из 2 млрд тонн 25-30% составляет металл, это означает, что можно извлечь сотни миллионов тонн железа. Это может принести большую пользу не только окружающей среде, но и экономике, уверен ученый.Кроме того, в лаборатории с помощью солнечной энергии проводят исследования по получению искусственных алмазов, рубинов и других драгоценных камней.Ряд научных исследований специалисты Института материаловедения АН Узбекистана ведут вместе с российскими коллегами.Известно, что при вхождении космических аппаратов в плотные слои атмосферы их обшивка раскаляется из-за трения о воздух и аэродинамического нагрева. Не будь термоизоляции, она неминуемо разрушилась бы, как часто разрушаются, например, не долетев до поверхности Земли метеорные тела.Поэтому такие композиты необходимы для обеспечения безопасности космических кораблей. С одной стороны, они должны быть легкими, с другой — устойчивыми к высоким температурам.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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