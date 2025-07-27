Какие открытия делают при помощи единственной в ЦА Большой солнечной печи — видео
18:13 27.07.2025 (обновлено: 18:40 27.07.2025)
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Ряд научных исследований специалисты Института материаловедения АН Узбекистана ведут вместе с российскими коллегами.
Такие сооружения существуют только в двух странах мира: во Франции и в Узбекистане. Поэтому Большая солнечная печь в Паркентском районе Ташкентской области считается одним из уникальных объектов. Она находится на высоте 1 100 метров в предгорьях Тянь-Шаня. Для ее установки был произведен взрыв и заложен железобетонный фундамент на глубине 30 метров. Строительство сооружения продолжалось с 1981 по 1987 год. Основная цель создания Большой солнечной печи — симуляция процессов, происходящих при применении ядерного оружия, проверка устойчивости космических аппаратов, а также получение сверхчистых и сверхлегких материалов.
“В бывших советских республиках ставились задачи: где разместить устройство и где оно будет наиболее эффективным. Главное требование — местность должна была быть чистой, без смога и облачности, со множеством солнечных дней. Паркентский район, где расположена данная солнечная установка, — это горная, экологически чистая местность. Было еще одно требование. Эта система очень большая, занимает более 10 га земли и состоит из трех частей. Все три части должны быть расположены на одной скале, чтобы во время землетрясения они не смещались относительно оси друг друга. Это действительно уникальное место, потому что найти такую большую скалу сложно,” — рассказывает директор Института материаловедения Академии наук РУз Одилхужа Парпиев.
Используя солнечный свет в Большой солнечной печи можно синтезировать материалы, проводить исследования в различных сферах производства. Сегодня там планируют переработку техногенных отходов Алмалыкского горно-металлургического комбината и извлечение из них драгоценных металлов.
“На сегодняшний день там накопилось почти два миллиарда таких техногенных отходов. В них содержится более 30 % металлов. Их извлечение — очень сложный технологический процесс. Поэтому наше предложение заключается в плавлении и извлечении техногенных отходов с помощью концентрированного солнечного света. Дело в том, что солнечное излучение действует очень быстро. Например, если на поверхность воздействовать газом или другим источником энергии, сначала нагревается верхний слой, а затем тепло постепенно проникает внутрь. При использовании же солнечного света это происходит иначе: если мы возьмем материал и подвергнем его воздействию солнечных лучей, свет будет проникать через весь объем сразу. Процесс будет происходить очень быстро”, — пояснил Парпиев.
По его мнению, самое интересное, что содержание железа в этих техногенных отходах составляет почти 65%. Теперь представьте: если из 2 млрд тонн 25-30% составляет металл, это означает, что можно извлечь сотни миллионов тонн железа. Это может принести большую пользу не только окружающей среде, но и экономике, уверен ученый.
Кроме того, в лаборатории с помощью солнечной энергии проводят исследования по получению искусственных алмазов, рубинов и других драгоценных камней.
Ряд научных исследований специалисты Института материаловедения АН Узбекистана ведут вместе с российскими коллегами.
"Из Российской Федерации, мы в основном сотрудничаем со Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов. Основная цель — разработка и испытание композитов, защищающих поверхности космических аппаратов”, — добавил ученый.
Известно, что при вхождении космических аппаратов в плотные слои атмосферы их обшивка раскаляется из-за трения о воздух и аэродинамического нагрева. Не будь термоизоляции, она неминуемо разрушилась бы, как часто разрушаются, например, не долетев до поверхности Земли метеорные тела.
Поэтому такие композиты необходимы для обеспечения безопасности космических кораблей. С одной стороны, они должны быть легкими, с другой — устойчивыми к высоким температурам.
“Многие страны проводят испытания. Но они используют энергию плазмы. Температура плазмы от пяти тысяч градусов. Это приводит к разрушению композитов и содержащихся в них молекул. То есть очень сложно проверить правильность проведенного эксперимента. При использовании же солнечной установки можно повышать температуру от 0 до 2,5 тысяч градусов. То есть можно постепенно воспроизвести условия, как при полете в космос с поверхности Земли. Именно в этом направлении мы и сотрудничаем”, — заключил Парпиев.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.